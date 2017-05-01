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عاجل و رسميا :السعودية تقطع علاقاتها مع قطر لهذه الأسباب

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 04:07 عاجل و رسميا :السعودية تقطع علاقاتها مع قطر لهذه الأسباب | دولي
عاجل و رسميا :السعودية تقطع علاقاتها مع قطر لهذه الأسباب
في تصعيد جديد،أعلنت السعودية،اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية.

شوف تيفي :

في تصعيد جديد،أعلنت السعودية،اليوم الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منها وإليها ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله ''اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(القاعدة)''.

وقال المصدر إن المملكة اتخذت القرار ''انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف''

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