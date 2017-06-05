خطير و بالصور : العثور على سحر بمقبرة الرحمة بالبيضاء في تاسع ايام رمضان ﻿

شوف تيفي
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي بعض الصور التي طالتها أيادي الشعوذة و السحر عثر عليها شاب بمقبرة الرحمة بالبيضاء أثناء زيارته لقبر والدته مخبأة في كيس بلاستيكي خلال تاسع أيام رمضان.
و نشر النشطاء الفايسبوكيون صورا لعروسين شابين حديثي الزواج و قد لطخت صورتهما بعدد من أعمال الشعودة و بقع الدماء و كتبت عليها تعاويد شيطانية بغرض وهم الفراق و إذكاء المشاكل و المرض في حياة الزوجين.
و طلب زوار العالم الأزرق كافة الفايسبوكين إلى ضرورة تداول الصورة على نطاق واسع قصد التعرف على صاحبها لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
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