خطير و بالصور : العثور على سحر بمقبرة الرحمة بالبيضاء في تاسع ايام رمضان ﻿

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي بعض الصور التي طالتها أيادي الشعوذة و السحر عثر عليها شاب بمقبرة الرحمة بالبيضاء أثناء زيارته لقبر والدته مخبأة في كيس بلاستيكي خلال تاسع أيام رمضان.

شوف تيفي

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي بعض الصور التي طالتها أيادي الشعوذة و السحر عثر عليها شاب بمقبرة الرحمة بالبيضاء أثناء زيارته لقبر والدته مخبأة في كيس بلاستيكي خلال تاسع أيام رمضان.

و نشر النشطاء الفايسبوكيون صورا لعروسين شابين حديثي الزواج و قد لطخت صورتهما بعدد من أعمال الشعودة و بقع الدماء و كتبت عليها تعاويد شيطانية بغرض وهم الفراق و إذكاء المشاكل و المرض في حياة الزوجين.

و طلب زوار العالم الأزرق كافة الفايسبوكين إلى ضرورة تداول الصورة على نطاق واسع قصد التعرف على صاحبها لاتخاذ الإجراءات اللازمة .