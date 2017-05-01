 خطير : ملثمون يختطفون رجل أعمال مشهور و يصورونه عاريا بالعيون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مواجهات ليلية بين المحتجين وقوات حفظ النظام أمام بلدية أجدير بالحسيمة | بوليتيك

مواجهات ليلية بين المحتجين وقوات حفظ النظام أمام بلدية أجدير بالحسيمة

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن | دولي

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن

برافو: الأمن يوقع سارق 40 سيارة بعدما دوخ المراكشيين | حوادث و حقوق

برافو: الأمن يوقع سارق 40 سيارة بعدما دوخ المراكشيين

حراك-الريف يوسع الهوة بين وزراء البيجيدي والأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران | بوليتيك

''حراك-الريف'' يوسع الهوة بين وزراء ''البيجيدي '' والأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران

خاص..إجتماع طارئ للمجلس الحكومي حول أوضاع الريف لإتخاذ إجراءات حاسمة | بوليتيك

خاص..إجتماع طارئ للمجلس الحكومي حول أوضاع الريف لإتخاذ إجراءات حاسمة

شهور بعد عودته لأحضان الإتحاد الإفريقي.. المغرب يتلقى اليوم الأحد هذا الخبر السار | بوليتيك

شهور بعد عودته لأحضان الإتحاد الإفريقي.. المغرب يتلقى اليوم الأحد هذا الخبر السار

عاجل ومؤلم. حادثة سير مروعة تنهي حياة مختل عقلي بوجدة | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم. حادثة سير مروعة تنهي حياة مختل عقلي بوجدة

الملك محمد السادس يبعث برقية تضامن وتعزية الى الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة إثر الاعتداءات الإرهابية بلندن | بوليتيك

الملك محمد السادس يبعث برقية تضامن وتعزية الى الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة إثر الاعتداءات

فيديو جديد للملك يتجول بسيارته بـالمعاريف تشعل الفايسبوك المغربي | مجتمع

فيديو جديد للملك يتجول بسيارته بـ''المعاريف'' تشعل ''الفايسبوك'' المغربي

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

خطير : ملثمون يختطفون رجل أعمال مشهور و يصورونه عاريا بالعيون

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 01:36 خطير : ملثمون يختطفون رجل أعمال مشهور و يصورونه عاريا بالعيون | حوادث و حقوق
خطير : ملثمون يختطفون رجل أعمال مشهور و يصورونه عاريا بالعيون
قام ثلاثة مجهولين مساء أمس السبت باختطاف رجل أعمال معروف بمدينة العيون .

شوف تيفي

قام ثلاثة مجهولين مساء أمس السبت باختطاف رجل أعمال معروف بمدينة العيون .

و ذكرت المساء التي أوردت الخبر ان الشاب تفاجأ بثلاثة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء يعترضون سبيله مباشرة بعد مغادرته إحدى الأسواق الممتازة التي كان يتبضع منها ،حيث كان يهم بركوب سيارته.

و أضافت المصادر أن الجناة الذين ترصدوا ضحيتهم قرب سيارته أرغموه على ركوبها ومغادرة المكان في اتجاه شرق العيون غير بعيدا عن السد القضائي للدرك الملكي.

و أشارت ذات المصادر أن المختطفين انهالوا على الشاب بالضرب و التعنيف مباشرة بعد وصول سيارته إلى منطقة مهجورة حيث قاموا بتجريده من ملابسه و تصويره عاريا عبرشريط فيديو بواسطة هاتف ذكي مطالبينه بتسديد مبلغ 80 ألف درهم مقابل عدم نشر صوره على الفايسبوك.

وقد حرر الضحية شكاية بعد إطلاق سراحه لدى المصالح الأمنية بالعيون من أجل توقيف المعتدين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العيون شوف تيفي الدرك الملكي الأسلحة البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

برافو: الأمن يوقع سارق 40 سيارة بعدما دوخ المراكشيين | حوادث و حقوق

برافو: الأمن يوقع سارق 40 سيارة بعدما دوخ المراكشيين

عاجل ومؤلم. حادثة سير مروعة تنهي حياة مختل عقلي بوجدة | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم. حادثة سير مروعة تنهي حياة مختل عقلي بوجدة

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار

شوف تيفي تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان | حوادث و حقوق

''شوف تيفي'' تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فين شادها: عمر ماوي لاعب و إطار وطني سابق يعاني التهميش بعد عطاء كبير :أنا مرضت و تقطعو ليا رجليا وحتا واحد مَعقل عليا | بــووز
منذ 22 دقيقة

فين شادها: ''عمر ماوي'' لاعب و إطار وطني سابق يعاني التهميش بعد عطاء كبير :أنا مرضت و تقطعو ليا رجليا وحتا واحد مَعقل عليا

بالفيديو.. شفار شداتو كاميرا كيشفر السيارات بطريقة محترفة‎ | بــووز

بالفيديو.. شفار شداتو كاميرا كيشفر السيارات بطريقة محترفة‎

خبر اليوم: هذه هي التفاصيل الكامل بخصوص التهم الثقيلة الموجهة للزفزافي ورفاقه | خبر اليوم

خبر اليوم: هذه هي التفاصيل الكامل بخصوص التهم الثقيلة الموجهة للزفزافي ورفاقه

بالفيديو..رسالة حب إلى ساكنة الريف | نسولو الناس

بالفيديو..رسالة حب إلى ساكنة الريف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير : ملثمون يختطفون رجل أعمال مشهور و يصورونه عاريا بالعيون | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

خطير : ملثمون يختطفون رجل أعمال مشهور و يصورونه عاريا بالعيون

مواجهات ليلية بين المحتجين وقوات حفظ النظام أمام بلدية أجدير بالحسيمة | بوليتيك

مواجهات ليلية بين المحتجين وقوات حفظ النظام أمام بلدية أجدير بالحسيمة

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن | دولي

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن

برافو: الأمن يوقع سارق 40 سيارة بعدما دوخ المراكشيين | حوادث و حقوق

برافو: الأمن يوقع سارق 40 سيارة بعدما دوخ المراكشيين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.