خطير : ملثمون يختطفون رجل أعمال مشهور و يصورونه عاريا بالعيون ﻿

قام ثلاثة مجهولين مساء أمس السبت باختطاف رجل أعمال معروف بمدينة العيون .

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قام ثلاثة مجهولين مساء أمس السبت باختطاف رجل أعمال معروف بمدينة العيون .

و ذكرت المساء التي أوردت الخبر ان الشاب تفاجأ بثلاثة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء يعترضون سبيله مباشرة بعد مغادرته إحدى الأسواق الممتازة التي كان يتبضع منها ،حيث كان يهم بركوب سيارته.

و أضافت المصادر أن الجناة الذين ترصدوا ضحيتهم قرب سيارته أرغموه على ركوبها ومغادرة المكان في اتجاه شرق العيون غير بعيدا عن السد القضائي للدرك الملكي.

و أشارت ذات المصادر أن المختطفين انهالوا على الشاب بالضرب و التعنيف مباشرة بعد وصول سيارته إلى منطقة مهجورة حيث قاموا بتجريده من ملابسه و تصويره عاريا عبرشريط فيديو بواسطة هاتف ذكي مطالبينه بتسديد مبلغ 80 ألف درهم مقابل عدم نشر صوره على الفايسبوك.

وقد حرر الضحية شكاية بعد إطلاق سراحه لدى المصالح الأمنية بالعيون من أجل توقيف المعتدين.