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مواجهات ليلية بين المحتجين وقوات حفظ النظام أمام بلدية أجدير بالحسيمة

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 01:24 مواجهات ليلية بين المحتجين وقوات حفظ النظام أمام بلدية أجدير بالحسيمة | بوليتيك
مواجهات ليلية بين المحتجين وقوات حفظ النظام أمام بلدية أجدير بالحسيمة
أظهرت مقاطع فيديو بتها ناشطون من منطقة الحسيمة، عن إشتباكات ومطاردات متفرقة بين بعض الشباب وقوات حفظ النظام بالقرب من بلدية أجدير بإقليم الحسيمة.

شوف تيفي

أظهرت مقاطع فيديو بتها ناشطون من منطقة الحسيمة، عن إشتباكات ومطاردات متفرقة بين بعض الشباب وقوات حفظ النظام بالقرب من بلدية أجدير بإقليم الحسيمة.

وكشفت مقاطع الفيديو، إستفزاز بعض المتظاهرين لسيارات الشرطة القريبة من مكان تجمع المحتجين، عبر رميها بالحجارة، وهو ما دفع بقوات حفظ النظام إلى التدخل، حيث انطلقت مطاردات بين الأزقة والدروب المحادية لمقر البلدية.

في السياق،تم تنظيم عشية اليوم عدة وقفات إحتجاجية بحي ''سيدي عابد'' بمنطقة الحسيمة وكذا بحواضر أيت بوعياش وإمزورن وأيت حذيفة، مطالبة بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين، الذين يخضعون للتحقيق سواء داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو المعتقلون إحتياطيا بسجن عكاشة بقرار من قاضي التحقيق بإحدى غرف محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء.

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الحسيمة الإحتجاجات الفرقة الوطنية المعتقلين شوف تيفي

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