تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن ﻿

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم لندن الذي وقع أمس السبت وقتل فيه سبعة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 48 آخرين.

شوف تيفي



أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم لندن الذي وقع أمس السبت وقتل فيه سبعة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 48 آخرين.



وذكر بيان نشرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم ''مجموعة من مقاتلي الدولة الإسلامية نفذت هجمات لندن يوم أمس''.



وقاد المهاجمون الثلاثة عربة فإن مستأجرة ودهسوا مارة على جسر لندن ثم ركضوا نحو منطقة بورو ماركت المزدحمة وطعنوا العديد من الأشخاص في منطقة قريبة من الجسر.



ووجه تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يفقد أراضي في سوريا والعراق مع تقدم قوات مدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، يوم السبت دعوة على خدمة التراسل تليجرام حث فيها أتباعه على شن هجمات بشاحنات وسكاكين وبنادق ضد ''الصليبيين'' خلال شهر رمضان.



وشن إسلاميون متشددون أو أشخاص بايعوا التنظيم عشرات الهجمات المميتة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والولايات المتحدة خلال العامين الماضيين.