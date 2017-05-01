برافو: الأمن يوقع سارق 40 سيارة بعدما دوخ المراكشيين ﻿

شوف تيفي :
أفلحت العناصر الأمنية بمدينة النخيل مراكش في توقيف شخص ابتكر طريقة خاصة لسرقة السيارات الخفيفة و يطالب أصحابها بفدية مقابل استرجاعها .
و انبنت عمليات السرقة حسب يومية الأحداث المغربية التي أوردت الخبر ،على سيارات من نوع اونو و تحديد مبلغ الفدية حسب الحالة الميكانيكية للسيارة و مستواها .
و زادت المصادر أن الموقوف نفذ أكثر من 40 عملية سرقة بمختلف فضاءات مراكش بين سيارات لمواطنين يعملون في القطاعين العام و الخاص و سيارات بعض الأمنيين، حيث يقصد السيارات المركونة في مكان خالي و يعمد إلى فتحها بالاستعانة بمفاتيح أعدت لهذه الغاية حيث يسوقها إلى أحد الأرصفة و يمضي إلى حال سبيله ،بعدها يربط الاتصال بشركات التأمين للحصول على رقم المالك مستعينا برقم لوحتها المعدنية ، حيث يتصل بصاحبها و يطلب من صاحبها تأدية فدية مهددا بتفكيكها في حال عدم التوصل بالمقلوب.
و أضافت المصادر أن الموقوف توفق في الحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 1000 و 5000 درهم.
هذا و كثفت العناصر الأمنية مجهوداتها حيث تمكنت من توقيف الجاني بمنزله بحي المسيرة بمقاطعة المنارة بعدما نصب له كمين محكم .
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