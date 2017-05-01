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''حراك-الريف'' يوسع الهوة بين وزراء ''البيجيدي '' والأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 01:03 حراك-الريف يوسع الهوة بين وزراء البيجيدي والأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران | بوليتيك
''حراك-الريف'' يوسع الهوة بين وزراء ''البيجيدي '' والأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران
كشفت مصادر مطلعة، أن عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، غاضب من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ووزراء حزب المصباح داخل الحكومة بسبب خرجاتهم الإعلامية خاصة الأخيرة ل ''مصطفى

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، غاضب من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ووزراء حزب المصباح داخل الحكومة بسبب خرجاتهم الإعلامية خاصة الأخيرة ل ''مصطفى الخلفي'' الناطق الرسمي باسم الحكومة حول إحتجاجات الريف.

وأفادت ذات المصادر، أن غضب بن كيران إنطلق منذ بلاغ الأغلبية الحكومية الأول حول الإحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف، حيث وصف زعيم التيار المحافظ داخل حزب ''المصباح'' بلاغ الأغلبية بأنه ''صب الزيت على النار'' بعد نعتهم المحتجين بالإنفصاليين.

وأضاف ذات المصدر، أن دعوات قيادات بالحزب لعقد إجتماع للأمانة العامة وكذا المجلس الوطني للحزب، تم رفضها من طرف بن كيران بدعوى، أنه لامبرر لعقدهما في هذه الظروف التي وصفت بالعصيبة، حيث يراهن بن كيران على موقف رسمي للحزب خلال المؤتمر المقبل، حول تشكيل حكومة العثماني وكذا الأوضاع في الريف والتنظيم الداخلي للحزب، وهي الخطوة التي يتخوف منها أنصار العثماني لكونها ستطيح بالعديد منهم لفائدة تيار بن كيران خاصة داخل الأمانة العامة وعضوية المجلس الوطني الذي يعتبر برلمان الحزب.

وأوضح ذات المصدر، أن لقاءات بن كيران مع وزراء حكومة ''البيجيدي ''، انخفض بشكل كبير منذ تشكيل حكومة العثماني، حيث أضحت الإجتماعات التواصلية بين الوزراء وقيادة حزبهم معدودة على رأس الأصابع ويغلب عليها ''الطابع الودي والبروتوكولي ليس إلا'' وفق ذات المصدر.

‫شوف تيفي

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بن كيران الحكومة الهوة تتسع البيجدي شوف تيفي

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