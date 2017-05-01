 خاص..إجتماع طارئ للمجلس الحكومي حول أوضاع الريف لإتخاذ إجراءات حاسمة ﻿
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خاص..إجتماع طارئ للمجلس الحكومي حول أوضاع الريف لإتخاذ إجراءات حاسمة

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 00:50 خاص..إجتماع طارئ للمجلس الحكومي حول أوضاع الريف لإتخاذ إجراءات حاسمة | بوليتيك
خاص..إجتماع طارئ للمجلس الحكومي حول أوضاع الريف لإتخاذ إجراءات حاسمة
كشف مصدر حكومي قبل قليل ''لشوف تيفي'' أن إجتماعا بمجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، سيعقد زوال يوم غد الإثنين على الساعة الثانية زوالا بمقر رئاسة الحكومة، للتداول حول آخر المستجدات والأوضاع

شوف تيفي

كشف مصدر حكومي قبل قليل "لشوف تيفي" أن إجتماعا بمجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، سيعقد زوال يوم غد الإثنين على الساعة الثانية زوالا بمقر رئاسة الحكومة، للتداول حول آخر المستجدات والأوضاع بمنطقة الريف.

وأفاد ذات المصدر، أن الدعوة للإجتماع الطارئ لأعضاء الحكومة، جاء بطلب ملح من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي تكلف شخصيا بربط الإتصال مع وزراء بالحكومة، بعد عقده لإجتماع مصغر مع وزيري العدل والحريات ووزير الداخلية.

ولم تستبعد ذات المصادر، حضور برلمانيين من إقليم الحسيمة لإطلاع أعضاء الحكومة على الأوضاع المتوثرة بالمنطقة منذ إعتقال نشطاء حراك – الريف الذين يمثلون أمام القضاء للتحقيق معهم بتهم وصفت بالثقيلة.

وأضاف ذات المصدر، أن الإجتماع سيناقش نقطة وحيدة في جدول الأعمال وهي "الأوضاع على الأرض بإقليم الحسيمة"، حيث ينتظر الكشف عن حزمة من الإجراءات الجديدة، وكذا الوقوف على سير الأوراش التي أعلن عنها بعض وزراء الحكومة خلال زيارتهم لمنطقة الريف.


‫شوف تيفي

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الحكومة جدول الأعمال الإجراءات الحسيمة شوف تيفي

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