شهور بعد عودته لأحضان الإتحاد الإفريقي.. المغرب يتلقى اليوم الأحد هذا الخبر السار ﻿

أعطت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي انعقدت اليوم الأحد بمونروفيا، موافقتها المبدئية على الطلب الذي قدمه المغرب للانضمام لهذا التكتل الإقليمي.



شوف تيفي :



أعطت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي انعقدت اليوم الأحد بمونروفيا، موافقتها المبدئية على الطلب الذي قدمه المغرب للانضمام لهذا التكتل الإقليمي.

وأوضح البيان الختامي الذي توج أشغال القمة ال51 لرؤساء دول وحكومات مجموعة "سيدياو"، أن القمة قررت أيضا دعوة الملك محمد السادس إلى الدورة العادية المقبلة للمجموعة.

وهكذا، يكون قادة منطقة غرب إفريقيا قد "أعطوا موافقتهم المبدئية على انضمام المملكة المغربية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالنظر إلى روابط التعاون القوية ومتعددة الأبعاد " التي تجمع المغرب بدول هذه المنظمة الإقليمية.

وأعطت القمة تعليمات لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل بحث الآثار التي قد تترتب عن هذا الانضمام وفقا لمقتضيات المعاهدة المنقحة للمجموعة وتسليم النتائج خلال الدورة المقبلة.





