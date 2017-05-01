عاجل ومؤلم. حادثة سير مروعة تنهي حياة مختل عقلي بوجدة ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين منطقة بني درار، ومدينة وجدة التابعة لقيادة بنخالد، قبل قليل من مساء يومه الأحد، حادثة سير مروعة، راح ضحيتها مختل عقلي، دهسته سيارة تسير بسرعة جنونية.

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الرابطة بين منطقة بني درار، ومدينة وجدة التابعة لقيادة بنخالد، قبل قليل من مساء يومه الأحد، حادثة سير مروعة، راح ضحيتها مختل عقلي، دهسته سيارة تسير بسرعة جنونية.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن السيارة، دهست المختل العقلي البالغ من العمر قيد حياته حوالي 46 سنة، قبل أن تلوذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأوضح المصدر ذاته أن السلطات المحلية، حلت بعين المكان، مرفوقة بمصالح الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا للكشف عن هوية الضحية وهوية سائق السيارة، بينما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الفارابي لإخضاعها للتشريح الطبي.