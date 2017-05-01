 الملك محمد السادس يبعث برقية تضامن وتعزية الى الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة إثر الاعتداءات الإرهابية بلندن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يبعث برقية تضامن وتعزية الى الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة إثر الاعتداءات الإرهابية بلندن | بوليتيك

الملك محمد السادس يبعث برقية تضامن وتعزية الى الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة إثر الاعتداءات

فيديو جديد للملك يتجول بسيارته بـالمعاريف تشعل الفايسبوك المغربي | مجتمع

فيديو جديد للملك يتجول بسيارته بـ''المعاريف'' تشعل ''الفايسبوك'' المغربي

عتيق بنشيكر يقتحم عالم الغناء عبر بوابة رمضان في عمل مشترك مع النجم توفيق البوشيتي | ثقافة و فنون

''عتيق بنشيكر'' يقتحم عالم الغناء عبر بوابة رمضان في عمل مشترك مع النجم ''توفيق البوشيتي''

الملك في جولة قبل الافطار في الدارالبيضاء في سيارته الخاصة | مجتمع

الملك في جولة قبل الافطار في الدارالبيضاء في سيارته الخاصة

و اخيرا.. بنكيران يخرج عن صمته بخصوص حراك الريف و يقول هذا هو الخطا القاتل لحكومة العثماني | بوليتيك

و اخيرا.. بنكيران يخرج عن صمته بخصوص ''حراك الريف'' و يقول '' هذا هو الخطا القاتل لحكومة العثماني

47 حالة غش بأكاديمية سوس ماسة في اليوم الأول من إمتحانات الأولى باكالوريا | مجتمع

47 حالة غش بأكاديمية سوس ماسة في اليوم الأول من إمتحانات الأولى باكالوريا

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار

شوف تيفي تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان | حوادث و حقوق

''شوف تيفي'' تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان

بالصور..مبادرة وطنية تحت عنوان كلنا مغاربة ردا على أعداء الوطن: صنع أقمصة مطبوعة بجواز السفر المغربي | مجتمع

بالصور..مبادرة وطنية تحت عنوان كلنا مغاربة ردا على أعداء الوطن: صنع أقمصة مطبوعة بجواز السفر

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

الملك محمد السادس يبعث برقية تضامن وتعزية الى الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة إثر الاعتداءات الإرهابية بلندن

بتاريــخ : 5 يونيو 2017 / 00:18 الملك محمد السادس يبعث برقية تضامن وتعزية الى الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة إثر الاعتداءات الإرهابية بلندن | بوليتيك
الملك محمد السادس يبعث برقية تضامن وتعزية الى الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة إثر الاعتداءات الإرهابية بلندن
بعث الملك محمد السادس برقية تضامن وتعزية للوزيرة الأولى للمملكة المتحدة ''تيريزا ماي'' إثر الاعتداءات الإرهابية بلندن.


شوف تيفي :

بعث الملك محمد السادس برقية تضامن وتعزية للوزيرة الأولى للمملكة المتحدة "تيريزا ماي" إثر الاعتداءات الإرهابية بلندن.

ومما جاء في برقية التعزية : "لقد تلقيت ببالغ التأثر وشديد الاستنكار، نبأ الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي استهدفت منطقتي لندن بريدج وبورو ماركت بمدينة لندن، مخلفة عددا من الضحايا".

وأعرب الملك للوزيرة الأولى البريطانية عن تضامن المملكة المغربية المطلق مع الشعب البريطاني الصديق في هذا الظرف الأليم، وشجبها القوي لهذا العمل الإجرامي الدنيء ولكل أشكال الإرهاب المقيت".

كما تقدم الملك لـ" ماي"، ومن خلالها للاسر المكلومة، "بأحر التعازي وصادق المواساة، داعيا الله تعالى أن يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى، ويتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

برقية تضامن وتعزية الملك الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة الاعتداءات الإرهابية لندن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

و اخيرا.. بنكيران يخرج عن صمته بخصوص حراك الريف و يقول هذا هو الخطا القاتل لحكومة العثماني | بوليتيك

و اخيرا.. بنكيران يخرج عن صمته بخصوص ''حراك الريف'' و يقول '' هذا هو الخطا القاتل لحكومة العثماني

تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس: إنطلاق عملية مرحبا 2017 | بوليتيك

تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس: إنطلاق عملية ''مرحبا 2017''

الحكومة...منحى الإحتجاجات بالمغرب إنخفض من 45 إلى 30 مظاهرة يوميا | بوليتيك

الحكومة...منحى الإحتجاجات بالمغرب إنخفض من 45 إلى 30 ''مظاهرة'' يوميا

انطلاق أشغال القمة ال51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. طلب انضمام المغرب ضمن جدول الأعمال | بوليتيك

انطلاق أشغال القمة ال51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. طلب انضمام المغرب ضمن جدول الأعمال

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..رسالة حب إلى ساكنة الريف | نسولو الناس
منذ 2 ساعات

بالفيديو..رسالة حب إلى ساكنة الريف

ترمضينة خايبة فكازا..فيها المضاربة و السيوفة وها شنو وقع | أخطر ترمضينة

ترمضينة خايبة فكازا..فيها المضاربة و السيوفة وها شنو وقع

في قلب ملاعب الأحياء:متابعة كبيرة لدوري ملعب الحفرة في رمضان بالبيضاء | في قلب ملاعب الأحياء

في قلب ملاعب الأحياء:متابعة كبيرة لدوري ملعب الحفرة في رمضان بالبيضاء

فطور ولاد الشعب ..أجواء بسيطة رفقة صديقين حكمات عليهم ظروف العمل يفطرو فالزنقة | فطور مع ولاد الشعب

فطور ولاد الشعب ..أجواء بسيطة رفقة صديقين حكمات عليهم ظروف العمل يفطرو فالزنقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يبعث برقية تضامن وتعزية الى الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة إثر الاعتداءات الإرهابية بلندن | بوليتيك
منذ 2 دقائق

الملك محمد السادس يبعث برقية تضامن وتعزية الى الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة إثر الاعتداءات

فيديو جديد للملك يتجول بسيارته بـالمعاريف تشعل الفايسبوك المغربي | مجتمع

فيديو جديد للملك يتجول بسيارته بـ''المعاريف'' تشعل ''الفايسبوك'' المغربي

عتيق بنشيكر يقتحم عالم الغناء عبر بوابة رمضان في عمل مشترك مع النجم توفيق البوشيتي | ثقافة و فنون

''عتيق بنشيكر'' يقتحم عالم الغناء عبر بوابة رمضان في عمل مشترك مع النجم ''توفيق البوشيتي''

الملك في جولة قبل الافطار في الدارالبيضاء في سيارته الخاصة | مجتمع

الملك في جولة قبل الافطار في الدارالبيضاء في سيارته الخاصة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.