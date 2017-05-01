الملك محمد السادس يبعث برقية تضامن وتعزية الى الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة إثر الاعتداءات الإرهابية بلندن ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تضامن وتعزية للوزيرة الأولى للمملكة المتحدة ''تيريزا ماي'' إثر الاعتداءات الإرهابية بلندن.



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بعث الملك محمد السادس برقية تضامن وتعزية للوزيرة الأولى للمملكة المتحدة "تيريزا ماي" إثر الاعتداءات الإرهابية بلندن.



ومما جاء في برقية التعزية : "لقد تلقيت ببالغ التأثر وشديد الاستنكار، نبأ الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي استهدفت منطقتي لندن بريدج وبورو ماركت بمدينة لندن، مخلفة عددا من الضحايا".



وأعرب الملك للوزيرة الأولى البريطانية عن تضامن المملكة المغربية المطلق مع الشعب البريطاني الصديق في هذا الظرف الأليم، وشجبها القوي لهذا العمل الإجرامي الدنيء ولكل أشكال الإرهاب المقيت".



كما تقدم الملك لـ" ماي"، ومن خلالها للاسر المكلومة، "بأحر التعازي وصادق المواساة، داعيا الله تعالى أن يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى، ويتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".







