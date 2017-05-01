فيديو جديد للملك يتجول بسيارته بـ''المعاريف'' تشعل ''الفايسبوك'' المغربي ﻿

شوف تيفي: عبدالقادرعبدالقادر
تداول عدد من من رواد الفضاء الأزرق ''فايسبوك'' , فيديو و صور رائعة للملك محمد السادس و هو يتجول بسيارته الخاصة بدون بروتوكول رسمي في عدد من شوارع مدينة الدار البيضاء اليوم الأحد ساعات قبل موعد الإفطار.
و ظهر الملك محمد السادس في الفيديو الذي التقطه أحد المواطنين بشارع ''الزرقطوني'' بحي المعاريف القريب من برجي ''التوين سانتر'' و هو يسوق سيارة كلاسيكية فاخرة سوداء اللون و يرتدي نظارات شمسية سوداء .
و قد لقي الشريط و الصور عدد من عبارات الإعجاب والتقدير لملك عرف بنبل أخلاقه و تواضعه و كرمه.
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