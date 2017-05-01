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''عتيق بنشيكر'' يقتحم عالم الغناء عبر بوابة رمضان في عمل مشترك مع النجم ''توفيق البوشيتي''

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 22:59 عتيق بنشيكر يقتحم عالم الغناء عبر بوابة رمضان في عمل مشترك مع النجم توفيق البوشيتي | ثقافة و فنون
''عتيق بنشيكر'' يقتحم عالم الغناء عبر بوابة رمضان في عمل مشترك مع النجم ''توفيق البوشيتي''
أطل الإعلامي ''عتيق بنشيكر'' والفنان ''توفيق البوشتيي''، على الجمهور المغربي خلال شهر رمضان بعملهما الفني المشترك الذي حمل عنوان ''زوينة أيامك يا رمضان'' و هي أول تجربة غنائية للمنشط و الإعلامي ''عتيق

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


أطل الإعلامي ''عتيق بنشيكر'' والفنان ''توفيق البوشتيي''، على الجمهور المغربي خلال شهر رمضان بعملهما الفني المشترك الذي حمل عنوان ''زوينة أيامك يا رمضان'' و هي أول تجربة غنائية للمنشط و الإعلامي ''عتيق بنشيكر'' .

و أكد الفنان و الإذاعي توفيق البوشتيي'' في إتصال هاتفي بقناة ''شوف تيفي'' أن العمل الروحاني الرمضاني الجديد من ألحان و كلمات الفنان السوري الأصل ''مازن الأيوبي'' , و من توزيع المبدع ''حميد الدوسي'' .

و أضاف ''البوشيتي'' أن عمله المشترك مع ''بنشيكر'' هو هدية لكل المغاربة بمناسبة شهر رمضان متمنيا أن تحضى هذه القطعة بإعجاب الجمهور .

و ضرب الفنان المغربي موعدا مع عيد الفطر من أجل متابعة كليبه الجديد بعنوان ''الخطة'' و الذي لحنه و وزعه ''مهدي محجور'' فيما تكلف بكتابة كلماته '' زكرياءالحداني''.

 



‫شوف تيفي

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عتيق بنشيكر شوف تيفي توفيق البوشتيي زوينة أيامك يا رمضان

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