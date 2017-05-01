''عتيق بنشيكر'' يقتحم عالم الغناء عبر بوابة رمضان في عمل مشترك مع النجم ''توفيق البوشيتي'' ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
أطل الإعلامي ''عتيق بنشيكر'' والفنان ''توفيق البوشتيي''، على الجمهور المغربي خلال شهر رمضان بعملهما الفني المشترك الذي حمل عنوان ''زوينة أيامك يا رمضان'' و هي أول تجربة غنائية للمنشط و الإعلامي ''عتيق بنشيكر'' .
و أكد الفنان و الإذاعي توفيق البوشتيي'' في إتصال هاتفي بقناة ''شوف تيفي'' أن العمل الروحاني الرمضاني الجديد من ألحان و كلمات الفنان السوري الأصل ''مازن الأيوبي'' , و من توزيع المبدع ''حميد الدوسي'' .
و أضاف ''البوشيتي'' أن عمله المشترك مع ''بنشيكر'' هو هدية لكل المغاربة بمناسبة شهر رمضان متمنيا أن تحضى هذه القطعة بإعجاب الجمهور .
و ضرب الفنان المغربي موعدا مع عيد الفطر من أجل متابعة كليبه الجديد بعنوان ''الخطة'' و الذي لحنه و وزعه ''مهدي محجور'' فيما تكلف بكتابة كلماته '' زكرياءالحداني''.
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