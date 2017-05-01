 و اخيرا.. بنكيران يخرج عن صمته بخصوص ''حراك الريف'' و يقول '' هذا هو الخطا القاتل لحكومة العثماني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

و اخيرا.. بنكيران يخرج عن صمته بخصوص حراك الريف و يقول هذا هو الخطا القاتل لحكومة العثماني | بوليتيك

و اخيرا.. بنكيران يخرج عن صمته بخصوص ''حراك الريف'' و يقول '' هذا هو الخطا القاتل لحكومة العثماني

47 حالة غش بأكاديمية سوس ماسة في اليوم الأول من إمتحانات الأولى باكالوريا | مجتمع

47 حالة غش بأكاديمية سوس ماسة في اليوم الأول من إمتحانات الأولى باكالوريا

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار

شوف تيفي تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان | حوادث و حقوق

''شوف تيفي'' تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان

بالصور..مبادرة وطنية تحت عنوان كلنا مغاربة ردا على أعداء الوطن: صنع أقمصة مطبوعة بجواز السفر المغربي | مجتمع

بالصور..مبادرة وطنية تحت عنوان كلنا مغاربة ردا على أعداء الوطن: صنع أقمصة مطبوعة بجواز السفر

عاجل..البحرين توقف إصدار صحيفة الوسيط بسبب الإساءة للمغرب في مقال لها حول حراك الريف | دولي

عاجل..البحرين توقف إصدار صحيفة الوسيط بسبب الإساءة للمغرب في مقال لها حول حراك الريف

تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس: إنطلاق عملية مرحبا 2017 | بوليتيك

تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس: إنطلاق عملية ''مرحبا 2017''

مثير..طبيبة محجبة ترفض فحص مريض بأكبر مستشفى بالبيضاء لعدم قدرتها لمس جهازه التناسلي بسبب رمضان | حوادث و حقوق

مثير..طبيبة محجبة ترفض فحص مريض بأكبر مستشفى بالبيضاء لعدم قدرتها لمس جهازه التناسلي بسبب رمضان

رامز تحت الأرض | بث مباشر لحلقة المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي | ثقافة و فنون

رامز تحت الأرض | بث مباشر لحلقة المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

و اخيرا.. بنكيران يخرج عن صمته بخصوص ''حراك الريف'' و يقول '' هذا هو الخطا القاتل لحكومة العثماني

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 22:29 و اخيرا.. بنكيران يخرج عن صمته بخصوص حراك الريف و يقول هذا هو الخطا القاتل لحكومة العثماني | بوليتيك
و اخيرا.. بنكيران يخرج عن صمته بخصوص ''حراك الريف'' و يقول '' هذا هو الخطا القاتل لحكومة العثماني
خرج ''عبدالاله بنكيران'' الأمين العام لحزب للعدالة و التنمية عن صمته الذي التزمه به منذ إعفائه من رئاسة الحكومة و دخل على خط الإحتجاجات التي تعرفها الحسيمة و المناطق المحيطة بها، حيث اعتبر في لقاء مع

شوف تيفي:


خرج ''عبدالاله بنكيران'' الأمين العام لحزب للعدالة و التنمية عن صمته الذي التزمه به منذ إعفائه من رئاسة الحكومة و دخل على خط الإحتجاجات التي تعرفها الحسيمة و المناطق المحيطة بها، حيث اعتبر في لقاء مع شباب حزبه أمس السبت بالرباط أن وصف المحتجين في الريف بالانفصاليين يعد من الأخطاء القاتلة لأغلبية العثماني.

و كتبت أخبار اليوم التي أوردت الخبر ان بنكيران عبر عن رأيه في دردشة له لم تتجاوز 10 دقائق حيث لم يكن متفقا نهائيا مما يحدث في الريف ، حيث قال '' مازالت أفكر في ما يمكن قوله و سأعبر عن موقفي بوضوح في الوقت المناسب'' مؤكدا أن ما وقع معه منذ تعيينه إلى أعفائه غير مفهوم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بنكيران شوف تيفي العثماني الريف الانفصاليين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس: إنطلاق عملية مرحبا 2017 | بوليتيك

تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس: إنطلاق عملية ''مرحبا 2017''

الحكومة...منحى الإحتجاجات بالمغرب إنخفض من 45 إلى 30 مظاهرة يوميا | بوليتيك

الحكومة...منحى الإحتجاجات بالمغرب إنخفض من 45 إلى 30 ''مظاهرة'' يوميا

انطلاق أشغال القمة ال51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. طلب انضمام المغرب ضمن جدول الأعمال | بوليتيك

انطلاق أشغال القمة ال51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. طلب انضمام المغرب ضمن جدول الأعمال

عبد الإله بن كيران يهاجم أغلبية العثماني بسبب حراك - الريف | بوليتيك

عبد الإله بن كيران يهاجم أغلبية العثماني بسبب ''حراك - الريف''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..رسالة حب إلى ساكنة الريف | نسولو الناس
منذ 25 دقيقة

بالفيديو..رسالة حب إلى ساكنة الريف

ترمضينة خايبة فكازا..فيها المضاربة و السيوفة وها شنو وقع | أخطر ترمضينة

ترمضينة خايبة فكازا..فيها المضاربة و السيوفة وها شنو وقع

في قلب ملاعب الأحياء:متابعة كبيرة لدوري ملعب الحفرة في رمضان بالبيضاء | في قلب ملاعب الأحياء

في قلب ملاعب الأحياء:متابعة كبيرة لدوري ملعب الحفرة في رمضان بالبيضاء

فطور ولاد الشعب ..أجواء بسيطة رفقة صديقين حكمات عليهم ظروف العمل يفطرو فالزنقة | فطور مع ولاد الشعب

فطور ولاد الشعب ..أجواء بسيطة رفقة صديقين حكمات عليهم ظروف العمل يفطرو فالزنقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

و اخيرا.. بنكيران يخرج عن صمته بخصوص حراك الريف و يقول هذا هو الخطا القاتل لحكومة العثماني | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

و اخيرا.. بنكيران يخرج عن صمته بخصوص ''حراك الريف'' و يقول '' هذا هو الخطا القاتل لحكومة العثماني

47 حالة غش بأكاديمية سوس ماسة في اليوم الأول من إمتحانات الأولى باكالوريا | مجتمع

47 حالة غش بأكاديمية سوس ماسة في اليوم الأول من إمتحانات الأولى باكالوريا

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار

شوف تيفي تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان | حوادث و حقوق

''شوف تيفي'' تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.