و اخيرا.. بنكيران يخرج عن صمته بخصوص ''حراك الريف'' و يقول '' هذا هو الخطا القاتل لحكومة العثماني ﻿

شوف تيفي:
خرج ''عبدالاله بنكيران'' الأمين العام لحزب للعدالة و التنمية عن صمته الذي التزمه به منذ إعفائه من رئاسة الحكومة و دخل على خط الإحتجاجات التي تعرفها الحسيمة و المناطق المحيطة بها، حيث اعتبر في لقاء مع شباب حزبه أمس السبت بالرباط أن وصف المحتجين في الريف بالانفصاليين يعد من الأخطاء القاتلة لأغلبية العثماني.
و كتبت أخبار اليوم التي أوردت الخبر ان بنكيران عبر عن رأيه في دردشة له لم تتجاوز 10 دقائق حيث لم يكن متفقا نهائيا مما يحدث في الريف ، حيث قال '' مازالت أفكر في ما يمكن قوله و سأعبر عن موقفي بوضوح في الوقت المناسب'' مؤكدا أن ما وقع معه منذ تعيينه إلى أعفائه غير مفهوم.
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