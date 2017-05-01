47 حالة غش بأكاديمية سوس ماسة في اليوم الأول من إمتحانات الأولى باكالوريا ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن عدد حالات الغش المسجلة بمختلف مراكز الإمتحانات بجهة سوس ملسة بلغ في اليوم الأول فقط حوالي 47 حالة غش، حسب المعطيات الأولية التي توصلت بها المصالح المختصة.

شوزف تيفي





كشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن عدد حالات الغش المسجلة بمختلف مراكز الإمتحانات بجهة سوس ملسة بلغ في اليوم الأول فقط حوالي 47 حالة غش، حسب المعطيات الأولية التي توصلت بها المصالح المختصة.



ووسط غياب أي بلاغ رسمي في الموضوع، فقد تم تسجيل حوالي 47 حالة غش أثناء إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا والسنة الثانية باكالوريا أحرار الدورة العادية ليوم الجمعة 2 يونيو 2017، بجميع مراكز الامتحانات التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة،



وأفاد ذات المصدر، أن أغلب حالات الغش المرصودة تخص إستعمال وثائق غير مسموح بها، فيما توزعت الحالات الأخرى باستعمال الهاتف النقال، لكن الحالات الرسمية سيتم الإعلان عنها مباشرة بعد التأكد من صحتها من طرف المصالح المختصة.



تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات التعليمية الثانوية بمختلف جهات المملكة المغربية، عرفت يومي الجمعة والسبت، إجراء فعاليات الامتحان الجهوي الخاص بالسنة أولى باكالوريا، والذي شهد مجموعة من الأحداث المثيرة والخطيرة من بينها محاولة تلميذ الانتحار بالبيضاء بسبب هاتف نقال.





