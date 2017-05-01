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عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 19:27 عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار
اهتز حي الرياض بتجزئة سيدي دريس بمدينة طنجة، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب أقدم على الانتحار شنقا داخل منزل أسرته.

"شوف تيفي"

اهتز حي الرياض بتجزئة سيدي دريس بمدينة طنجة، قبل قليل من يومه الأحد، على وقع فاجعة حقيقية، بطلها شاب أقدم على الانتحار شنقا داخل منزل أسرته.

وحسب ما كشف عنه مصادر طنجاوية فإن هناك احتمالا إلى أن الهالك كان يعاني من اضطرابات نفسية دفعته إلى إنهاء حياته، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وقامت بمعاينة الجثة.

وأكد المصدر ذاته أن جثة الهالك، تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة.

 

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