''شوف تيفي'' تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' أن حادث إطلاق النار، الذي شهدته مدينة طانطان أمس السبت، نفذه شخصان مجهولان كانا على متن سيارة غير مكشوفة، قبل موعد الإفطار بحوالي ساعة أي في حدود الساعة 6 و 45 دقيقة، حيث تم إطلاق



شوف تيفي:



علمت قناة ''شوف تيفي'' أن حادث إطلاق النار، الذي شهدته مدينة طانطان أمس السبت، نفذه شخصان مجهولان كانا على متن سيارة غير مكشوفة، قبل موعد الإفطار بحوالي ساعة أي في حدود الساعة 6 و 45 دقيقة، حيث تم إطلاق النار من بندقية صيد على شخصين آخرين كانا يستقلان سيارة رباعية الدفع بشارع الشاطئ على مقربة من عمالة طانطان.

وأفادت مصادر لـ''شوف تيفي'' أن المهاجمين أطلقا النار بشكل عشوائي على الأشخاص المستهدفين و لاذا بالفرار.

وأردفت المصادر ذاتها أن المستهدفين بالتصفية الجسدية نجيا من موت حقيقي بعد احتمائهما بالدائرة الأمنية لمقر عمالة إقليم طانطان



ورجحت المصادر نفسها أن يكون الطرفان أفراد عصابة متخصصة في ترويج المخدرات نفذا العملية في إطار تصفية حسابات بينهما.







