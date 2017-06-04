 ''شوف تيفي'' تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار

شوف تيفي تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان | حوادث و حقوق

''شوف تيفي'' تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان

بالصور..مبادرة وطنية تحت عنوان كلنا مغاربة ردا على أعداء الوطن: صنع أقمصة مطبوعة بجواز السفر المغربي | مجتمع

بالصور..مبادرة وطنية تحت عنوان كلنا مغاربة ردا على أعداء الوطن: صنع أقمصة مطبوعة بجواز السفر

عاجل..البحرين توقف إصدار صحيفة الوسيط بسبب الإساءة للمغرب في مقال لها حول حراك الريف | دولي

عاجل..البحرين توقف إصدار صحيفة الوسيط بسبب الإساءة للمغرب في مقال لها حول حراك الريف

تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس: إنطلاق عملية مرحبا 2017 | بوليتيك

تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس: إنطلاق عملية ''مرحبا 2017''

مثير..طبيبة محجبة ترفض فحص مريض بأكبر مستشفى بالبيضاء لعدم قدرتها لمس جهازه التناسلي بسبب رمضان | حوادث و حقوق

مثير..طبيبة محجبة ترفض فحص مريض بأكبر مستشفى بالبيضاء لعدم قدرتها لمس جهازه التناسلي بسبب رمضان

رامز تحت الأرض | بث مباشر لحلقة المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي | ثقافة و فنون

رامز تحت الأرض | بث مباشر لحلقة المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي

فضيحة.. بالموازاة مع صلاة التراويح: متزوجة حصلوها مع عشيقها على فراش الزوجية ببني ملال | حوادث و حقوق

فضيحة.. بالموازاة مع صلاة التراويح: متزوجة حصلوها مع عشيقها على فراش الزوجية ببني ملال

أشنو فال الدين فـ النساء لي كايديرو الماكياج فرمضان؟ | بووز

أشنو فال الدين فـ'' النساء لي كايديرو الماكياج فرمضان؟

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

''شوف تيفي'' تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 19:17 شوف تيفي تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان | حوادث و حقوق
''شوف تيفي'' تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان
علمت قناة ''شوف تيفي'' أن حادث إطلاق النار، الذي شهدته مدينة طانطان أمس السبت، نفذه شخصان مجهولان كانا على متن سيارة غير مكشوفة، قبل موعد الإفطار بحوالي ساعة أي في حدود الساعة 6 و 45 دقيقة، حيث تم إطلاق


شوف تيفي:

علمت قناة ''شوف تيفي'' أن حادث إطلاق النار، الذي شهدته مدينة طانطان أمس السبت، نفذه شخصان مجهولان كانا على متن سيارة غير مكشوفة، قبل موعد الإفطار بحوالي ساعة أي في حدود الساعة 6 و 45 دقيقة، حيث تم إطلاق النار من بندقية صيد على شخصين آخرين كانا يستقلان سيارة رباعية الدفع بشارع الشاطئ على مقربة من عمالة طانطان.
وأفادت مصادر لـ''شوف تيفي'' أن المهاجمين أطلقا النار بشكل عشوائي على الأشخاص المستهدفين و لاذا بالفرار.
وأردفت المصادر ذاتها أن المستهدفين بالتصفية الجسدية نجيا من موت حقيقي بعد احتمائهما بالدائرة الأمنية لمقر عمالة إقليم طانطان

ورجحت المصادر نفسها أن يكون الطرفان أفراد عصابة متخصصة في ترويج المخدرات نفذا العملية في إطار تصفية حسابات بينهما.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

طانطان شوف تيفي أفراد عصابة المهاجمين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار

مثير..طبيبة محجبة ترفض فحص مريض بأكبر مستشفى بالبيضاء لعدم قدرتها لمس جهازه التناسلي بسبب رمضان | حوادث و حقوق

مثير..طبيبة محجبة ترفض فحص مريض بأكبر مستشفى بالبيضاء لعدم قدرتها لمس جهازه التناسلي بسبب رمضان

فضيحة.. بالموازاة مع صلاة التراويح: متزوجة حصلوها مع عشيقها على فراش الزوجية ببني ملال | حوادث و حقوق

فضيحة.. بالموازاة مع صلاة التراويح: متزوجة حصلوها مع عشيقها على فراش الزوجية ببني ملال

خطير.. مغربية ضحية جريمة قتل بشعة بمصر | حوادث و حقوق

خطير.. مغربية ضحية جريمة قتل بشعة بمصر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد هذا الضرب سيفكر رامز ألف مرة قبل إختيار إيناس الدغيدي للمقلب مرة أخرى | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

بعد هذا الضرب سيفكر رامز ألف مرة قبل إختيار ''إيناس الدغيدي'' للمقلب مرة أخرى

شهيوة فدقيقة..طريقة سهلة لتحضير Sushi في المنزل | شهيوة فدقيقة

شهيوة فدقيقة..طريقة سهلة لتحضير Sushi في المنزل

ساعة قبل لفطور:كايقَمرو فرمضان | ساعة قبل لفطور

ساعة قبل لفطور:كايقَمرو فرمضان

استعدادا للباكالوريا..أستاذ شاب كيشرح بطرق مبسطة مادة الرياضيات | روبورتاج

استعدادا للباكالوريا..أستاذ شاب كيشرح بطرق مبسطة مادة الرياضيات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

عاجل..فاجعة تهز مدينة طنجة ساعات قليلة قبل الإفطار

شوف تيفي تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان | حوادث و حقوق

''شوف تيفي'' تكشف التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار الخطير بطانطان

بالصور..مبادرة وطنية تحت عنوان كلنا مغاربة ردا على أعداء الوطن: صنع أقمصة مطبوعة بجواز السفر المغربي | مجتمع

بالصور..مبادرة وطنية تحت عنوان كلنا مغاربة ردا على أعداء الوطن: صنع أقمصة مطبوعة بجواز السفر

عاجل..البحرين توقف إصدار صحيفة الوسيط بسبب الإساءة للمغرب في مقال لها حول حراك الريف | دولي

عاجل..البحرين توقف إصدار صحيفة الوسيط بسبب الإساءة للمغرب في مقال لها حول حراك الريف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.