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بالصور..مبادرة وطنية تحت عنوان كلنا مغاربة ردا على أعداء الوطن: صنع أقمصة مطبوعة بجواز السفر المغربي

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 19:13 بالصور..مبادرة وطنية تحت عنوان كلنا مغاربة ردا على أعداء الوطن: صنع أقمصة مطبوعة بجواز السفر المغربي | مجتمع
بالصور..مبادرة وطنية تحت عنوان كلنا مغاربة ردا على أعداء الوطن: صنع أقمصة مطبوعة بجواز السفر المغربي
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مجموعة من صور لأقمصة مطبوعة بجوازات سفر مغربية، سيتم بيعها في الأسواق المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة، ردا على من قام بتمزيق

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مجموعة من صور لأقمصة مطبوعة بجوازات سفر مغربية، سيتم بيعها في الأسواق المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة، ردا على من قام بتمزيق جواز سفره.

وحسب ناشري هذه الصورة، فإن الأمر يتعلق بمبادرة وطنية تحت عنوان "كلنا مغاربة"، موضحين أن هذه الأقمصة ستُروج غدا الاثنين في "السويقة" بالرباط، وسوق درب عمر بالبيضاء.

وعبر المغاربة عن إعجابهم الكبير بهذه الأقمصة الجديدة، حيث أكد العديد منهم قيامه باقتناء العديد منها وذلك للتأكيد على حب الوطن، وعلى استعدادهم المطلق للحفاظ على وحدته الترابية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأسواق المغربية حب الوطن السويقة الرباط

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