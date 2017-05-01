عاجل..البحرين توقف إصدار صحيفة الوسيط بسبب الإساءة للمغرب في مقال لها حول حراك الريف ﻿

كشفت وكالة أنباء البحرين، قبل قليل من يومه الأحد، أن وزارة شؤون الاعلام قررت وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر ، لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات

"شوف تيفي"

كشفت وكالة أنباء البحرين، قبل قليل من يومه الأحد، أن وزارة شؤون الاعلام قررت وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر ، لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى.

وأوضحت الوكالة أن هذا القرار، جاء عقب قيام الصحيفة المذكورة بنشرها مقال في عدد اليوم الموافق 4 يونيو 2017 في الصفحة 19 والمتضمن الإساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة.

وعلاقة بالموضوع فقد كشفت وكالة "فرانس بريس" أن مقال الرأي الذي تسبب في وقف إصدار صحيفة "الوسيط"، كان حول حراك الريف في المغرب.