عاجل..البحرين توقف إصدار صحيفة الوسيط بسبب الإساءة للمغرب في مقال لها حول حراك الريف ﻿

"شوف تيفي"
كشفت وكالة أنباء البحرين، قبل قليل من يومه الأحد، أن وزارة شؤون الاعلام قررت وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر ، لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار، جاء عقب قيام الصحيفة المذكورة بنشرها مقال في عدد اليوم الموافق 4 يونيو 2017 في الصفحة 19 والمتضمن الإساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة.
وعلاقة بالموضوع فقد كشفت وكالة "فرانس بريس" أن مقال الرأي الذي تسبب في وقف إصدار صحيفة "الوسيط"، كان حول حراك الريف في المغرب.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.