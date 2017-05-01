تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس: إنطلاق عملية ''مرحبا 2017'' ﻿

أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، اليوم الأحد، أن عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج ''مرحبا 2017''، ستنطلق هذه السنة يوم الإثنين 5 يونيو 2017 وستتواصل إلى غاية 15 شتنبر 2017، وذلك تحت الرئاسة الفعلية

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، اليوم الأحد، أن عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج ''مرحبا 2017''، ستنطلق هذه السنة يوم الإثنين 5 يونيو 2017 وستتواصل إلى غاية 15 شتنبر 2017، وذلك تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس.

وأوضح بلاغ للمؤسسة، التي تساهم في تنفيذ وتنظيم هذه العملية، أنه تمت إعادة تهيئة 17 فضاء للاستقبال لمواكبة الحركة المكثفة للنقل البحري والجوي المسجلة عادة بهذه المناسبة.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بباحات الاستراحة طنجة المتوسط، وتاوريرت وتازاغين والجبهة، وكذا نقاط الاستقبال بموانئ طنجة المتوسط، والناظور والحسيمة ومدخلي باب سبتة وباب مليلية، ومطارات الدار البيضاء محمد الخامس ووجدة أنجاد، وأكادير المسيرة وفاس سايس.

وأضاف المصدر نفسه أن المؤسسة، ستواصل بالخارج، تقديم مساعدتها لأفراد الجالية المغربية الذين يعبرون من الموانئ الأوروبية لكل من ألميرية والجزيرة الخضراء وسيت وجنوة.

كما ستتم مواكبة المسافرين، في مجال التحسيس والإخبار، من خلال توفير دلائل بست لغات تشمل، العربية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والهولندية والألمانية، يمكن الحصول عليها بالمجان لدى القنصليات والوكالات البنكية بأوروبا ووكالات الخطوط الملكية المغربية وشركائها، ووكالات شركات النقل والبواخر التي تؤمن الربط بين أوروبا والمغرب وعلى مستوى جميع مواقع المؤسسة.

وأطلقت المؤسسة أيضا تطبيقا يمكن تحميله بالمجان على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، يسمح للمستخدمين بتحديد موقعهم والاطلاع، في أي وقت وأي مكان، على سجلات الاتصال المتعلقة بمختلف الهيئات ذات الصلة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى الولوج إلى المعلومات والنصائح العملية المرتبطة بتنظيم السفر وفترات الإقامة. وقد تعززت هذه العملية بإطلاق موقع الكتروني (دوبلوفي دوبلوفي دوبلوفي.مرحبا.إف إم 5.ما). ووضعت المؤسسة رهن إشارة أفراد الجالية بالفضاءات العشرين التي قامت بتهيئتها، أزيد من ألف من المساعدات الاجتماعيات والأطباء والأطر شبه الطبية والمتطوعين، الذين تمت تعبئتهم للإنصات لأفراد الجالية وتقديم المساعدة الضرورية لهم.

ويمكن ربط الاتصال بمواقع المؤسسة، من خلال مركز النداء التابع لها، الذي يعمل طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، على الرقم 537205566 212 00/ 537206666 212 00 أو عبر الرقم الأخضر من داخل المملكة 0800002323 . بالإضافة إلى هذه الأرقام، يمكن ربط الاتصال بفضاءات الاستقبال بالخارج من إسبانيا :

- الجزيرة الخضراء : 0034612483413 أو 0034631207969

- ألميرية : 0034632196819 أو 0034602565350

- موتريل : 0034631602639 أو 0034631638192 ومن فرنسا :

- سيت 0033734681741 أو 0033755413296 ومن إيطاليا :

- جنوة : 00393203038057 ت/ك ج



