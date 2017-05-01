مثير..طبيبة محجبة ترفض فحص مريض بأكبر مستشفى بالبيضاء لعدم قدرتها لمس جهازه التناسلي بسبب رمضان ﻿

في خطوة مثيرة وغير مسبوقة، رفضت طبيبة محجبة بمستشفى الشيخ خليفة بمدينة الدار البيضاء، تميكن مريض من الفحص بالأشعة بدعوى استحالة لمسها لعضوه الذكري خلال شهر رمضان، حسب ما كشف عنه موقع ''لو ديسك''

"شوف تيفي"

في خطوة مثيرة وغير مسبوقة، رفضت طبيبة محجبة بمستشفى الشيخ خليفة بمدينة الدار البيضاء، تميكن مريض من الفحص بالأشعة بدعوى استحالة لمسها لعضوه الذكري خلال شهر رمضان، حسب ما كشف عنه موقع "لو ديسك" الناطق باللغة الفرنسية.

وأوضح الموقع المذكور أن المريض، حل بالمستشفى المذكور للقيام بفحوصات بسبب مرض جلدي ألم به، لكنه تفاجأ بالطبيبة وهي ترفض إجراء الفحص له بدعوى عدم قدرتها لمس عضوه التناسلي "شهر رمضان"، طالبة من مساعدها القيام بهذه الخطورة.

وأكد المصدر ذاته أن المريض عبر عن خيبة أمله واستغرابه الشديد من رفض الطبيبة إجراء الفحص له، مشيرا إلى أن المرض الجلدي الذي أصيب به كان على مستوى الحوض وليس بجهازه التناسلي.