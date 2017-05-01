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فضيحة.. بالموازاة مع صلاة التراويح: متزوجة حصلوها مع عشيقها على فراش الزوجية ببني ملال

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 17:18 فضيحة.. بالموازاة مع صلاة التراويح: متزوجة حصلوها مع عشيقها على فراش الزوجية ببني ملال | حوادث و حقوق
فضيحة.. بالموازاة مع صلاة التراويح: متزوجة حصلوها مع عشيقها على فراش الزوجية ببني ملال
شهدت منطقة العيايطة، ضواحي مدينة بني ملال، أمس السبت، بالموازاة مع صلاة التراويح، فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل بطلتها سيدة متزوجة، ضبطها زوجها متلبسة بممارسة الجنس المحرم رفقة عشيقها الشاب.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة العيايطة، ضواحي مدينة بني ملال، أمس السبت، بالموازاة مع صلاة التراويح، فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل بطلتها سيدة متزوجة، ضبطها زوجها متلبسة بممارسة الجنس المحرم رفقة عشيقها الشاب.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها بهذا الخصوص، فإن الزوج ومباشرة بعد ذهابه إلى المسجد عقب وجبة الإفطار، تفاجأ باتصال من أحد جيرانه يفيد بأن شابا يوجد داخل منزله برفقة زوجته، ما دفع بالزوج إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي، التي حلت بعين المكان، وأقفت الزوجة وعشيقها متلبسين بالخيانة.

وأوضح المصدر ذاته أن الزوجة وعشيقها تم الاستماع لهما في محضر رسمي، اعترفا خلاله بوجود علاقة بينهما، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، ومن المنتظر أن يتم صباح غد الاثنين إحالتهما أمام الوكيل بالمحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فضيحة الجنس المحرم الإفطار الدرك الملكي بني ملال

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