خطير.. مغربية ضحية جريمة قتل بشعة بمصر ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية، يومه الأحد، أن أجهزة الأمن بمنطقة الجيزة، كثفت جهودها برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مغربية مخنوقة داخل

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام مصرية، يومه الأحد، أن أجهزة الأمن بمنطقة الجيزة، كثفت جهودها برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مغربية مخنوقة داخل شقتها بمنطقة الشيخ زايد.

وحسب موقع "مصراوي" المصري، فقد كشفت المعاينة الأولية للعقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، أن الجثة لسيدة مغربية تبلغ من العمر 57 عاما، بها آثار خنق.

وأضاف المصدر ذاته أ ن تحريات المقدم محمد أبو القاسم، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، أظهرت أن المجني عليها تعمل كمشرفة بإحدى المدارس، وتقيم بمفردها في الشقة، وأن الجاني أنهى حياتها باستخدام "وسائد"، وأثبتت معاينة الرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث الشيخ زايد، ومعاونه النقيب محمد المسلمي، عدم سرقة أية محتويات من الشقة.







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