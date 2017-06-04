 فضيحة وبالصورة..بعد القاضي مشقافة: مسؤول مغربي كبير متهم في قضية رشوة..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رامز تحت الأرض | بث مباشر لحلقة المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي | ثقافة و فنون

رامز تحت الأرض | بث مباشر لحلقة المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي

فضيحة.. بالموازاة مع صلاة التراويح: متزوجة حصلوها مع عشيقها على فراش الزوجية ببني ملال | حوادث و حقوق

فضيحة.. بالموازاة مع صلاة التراويح: متزوجة حصلوها مع عشيقها على فراش الزوجية ببني ملال

أشنو فال الدين فـ النساء لي كايديرو الماكياج فرمضان؟ | بووز

أشنو فال الدين فـ'' النساء لي كايديرو الماكياج فرمضان؟

خطير.. مغربية ضحية جريمة قتل بشعة بمصر | حوادث و حقوق

خطير.. مغربية ضحية جريمة قتل بشعة بمصر

فضيحة وبالصورة..بعد القاضي مشقافة: مسؤول مغربي كبير متهم في قضية رشوة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

فضيحة وبالصورة..بعد القاضي مشقافة: مسؤول مغربي كبير متهم في قضية رشوة..وهذه هي التفاصيل

بالوثيقة : أساتذة يراسلون مفتش رفيع المستوى بسبب خطإ فادح في امتحان التربية الإسلامية بأكاديمية سوس ماسة | مجتمع

بالوثيقة : أساتذة يراسلون مفتش رفيع المستوى بسبب خطإ فادح في امتحان التربية الإسلامية بأكاديمية

بالفيديو:دار طاحت فاسباتة و هاشنو وقع لسيدة كانت غير دايزة | بووز

بالفيديو:دار طاحت فاسباتة و هاشنو وقع لسيدة كانت غير دايزة

الحكومة...منحى الإحتجاجات بالمغرب إنخفض من 45 إلى 30 مظاهرة يوميا | بوليتيك

الحكومة...منحى الإحتجاجات بالمغرب إنخفض من 45 إلى 30 ''مظاهرة'' يوميا

سامي راي يثير غضب المغاربة بسبب الكاميرا الخفية | ثقافة و فنون

''سامي راي'' يثير غضب المغاربة بسبب الكاميرا الخفية

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

فضيحة وبالصورة..بعد القاضي مشقافة: مسؤول مغربي كبير متهم في قضية رشوة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 16:54 فضيحة وبالصورة..بعد القاضي مشقافة: مسؤول مغربي كبير متهم في قضية رشوة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
فضيحة وبالصورة..بعد القاضي مشقافة: مسؤول مغربي كبير متهم في قضية رشوة..وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ج ح) والصحفي السابق في القناة الاولي ''م.ل''، تم تقديمهما أمس السبت، أمام نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ج ح) والصحفي السابق في القناة الاولي "م.ل"، تم تقديمهما أمس السبت، أمام نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، للاشتباه في علاقتهما بقضية رشوة.

وحسب المصدر ذاته فإن نائب وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، وفور الاستماع للمعنيين ، قرر الإحتفاظ بهما في حالة اعتقال، موضحا بأن فصول القضية، ظهرت وسط الأسبوع الجاري بعد أن تقدمت، سيدة وهي مديرة شركة توجد بالرباط، بشكاية تتهم فيها مدير الوكالة بدفعها إلى تقديم رشوة تبلغ قيمتها أكثر من أربعين مليون سنيتم مقابل منحها الوثائق الخاصة بإحدى الصفقات العمومية التي تقدمت بها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي تمكنت الشركة التي تديرها من الحصول عليها.

وحسب نفس المصدر فإن رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، تم إ يقافه الخميس الماضي، رفقة الصحافي المذكور الذي لعب دور الوسيط.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجيلالي المدير العام للوكالة الوطنية العاصمة الرباط رشوة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة.. بالموازاة مع صلاة التراويح: متزوجة حصلوها مع عشيقها على فراش الزوجية ببني ملال | حوادث و حقوق

فضيحة.. بالموازاة مع صلاة التراويح: متزوجة حصلوها مع عشيقها على فراش الزوجية ببني ملال

خطير.. مغربية ضحية جريمة قتل بشعة بمصر | حوادث و حقوق

خطير.. مغربية ضحية جريمة قتل بشعة بمصر

مثير وبالفيديو..على طريق مي عايشة: سيدة حامل هددت بالانتحار برمي نفسها من أعلى عمود إنارة بكلميم | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو..على طريق مي عايشة: سيدة حامل هددت بالانتحار برمي نفسها من أعلى عمود إنارة بكلميم

فيديو جد مرعب من قلب الحرم المكي نهار رمضان..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

فيديو جد مرعب من قلب الحرم المكي نهار رمضان..وها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أشنو فال الدين فـ النساء لي كايديرو الماكياج فرمضان؟ | أش قال الدين فـ...
منذ 59 دقيقة

أشنو فال الدين فـ'' النساء لي كايديرو الماكياج فرمضان؟

دار طاحت فاسباتة و هاشنو وقع لسيدة كانت غير دايزة | بــووز

دار طاحت فاسباتة و هاشنو وقع لسيدة كانت غير دايزة

كيداير السوق:علاش كاين إقبال كبير على ورقة البسطيلة في رمضان؟ | أش كاين فالسوق

كيداير السوق:علاش كاين إقبال كبير على ورقة البسطيلة في رمضان؟

رمضانيات..كم عدد أبناء الرسول عليه الصلاة و السلام؟ | رمضانيات

رمضانيات..كم عدد أبناء الرسول عليه الصلاة و السلام؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رامز تحت الأرض | بث مباشر لحلقة المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي | ثقافة و فنون
منذ 15 دقيقة

رامز تحت الأرض | بث مباشر لحلقة المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي

فضيحة.. بالموازاة مع صلاة التراويح: متزوجة حصلوها مع عشيقها على فراش الزوجية ببني ملال | حوادث و حقوق

فضيحة.. بالموازاة مع صلاة التراويح: متزوجة حصلوها مع عشيقها على فراش الزوجية ببني ملال

أشنو فال الدين فـ النساء لي كايديرو الماكياج فرمضان؟ | بووز

أشنو فال الدين فـ'' النساء لي كايديرو الماكياج فرمضان؟

خطير.. مغربية ضحية جريمة قتل بشعة بمصر | حوادث و حقوق

خطير.. مغربية ضحية جريمة قتل بشعة بمصر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.