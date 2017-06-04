فضيحة وبالصورة..بعد القاضي مشقافة: مسؤول مغربي كبير متهم في قضية رشوة..وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ج ح) والصحفي السابق في القناة الاولي ''م.ل''، تم تقديمهما أمس السبت، أمام نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ج ح) والصحفي السابق في القناة الاولي "م.ل"، تم تقديمهما أمس السبت، أمام نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، للاشتباه في علاقتهما بقضية رشوة.

وحسب المصدر ذاته فإن نائب وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، وفور الاستماع للمعنيين ، قرر الإحتفاظ بهما في حالة اعتقال، موضحا بأن فصول القضية، ظهرت وسط الأسبوع الجاري بعد أن تقدمت، سيدة وهي مديرة شركة توجد بالرباط، بشكاية تتهم فيها مدير الوكالة بدفعها إلى تقديم رشوة تبلغ قيمتها أكثر من أربعين مليون سنيتم مقابل منحها الوثائق الخاصة بإحدى الصفقات العمومية التي تقدمت بها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي تمكنت الشركة التي تديرها من الحصول عليها.

وحسب نفس المصدر فإن رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، تم إ يقافه الخميس الماضي، رفقة الصحافي المذكور الذي لعب دور الوسيط.