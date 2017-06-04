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بالوثيقة : أساتذة يراسلون مفتش رفيع المستوى بسبب خطإ فادح في امتحان التربية الإسلامية بأكاديمية ''سوس ماسة''

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 16:50 بالوثيقة : أساتذة يراسلون مفتش رفيع المستوى بسبب خطإ فادح في امتحان التربية الإسلامية بأكاديمية سوس ماسة | مجتمع
بالوثيقة : أساتذة يراسلون مفتش رفيع المستوى بسبب خطإ فادح في امتحان التربية الإسلامية بأكاديمية ''سوس ماسة''
بعد نشر ''شوف تيفي'' أمس السبت خبرا تحت عنوان '' خطأ بإحدى الآيات القرآنية في امتحانات الجهوي الموحد يثير زوبعة في الفايسبوك'' , قام عدد من أساتذة التربية الإسلامية بثانوية ''العرفان'' التأهيلية ''

شوف تيفي:


بعد نشر ''شوف تيفي'' أمس السبت خبرا تحت عنوان '' خطأ بإحدى الآيات القرآنية في امتحانات الجهوي الموحد يثير زوبعة في الفايسبوك'' , قام عدد من أساتذة التربية الإسلامية بثانوية ''العرفان'' التأهيلية '' الكردان''، بمراسلة مفتش المادة بالمديرية الإقليمية لتارودانت يوم أمس كذلك، تحت موضوع '' ملاحظات حول موضوع الامتحانات الجهوي الموحد لمادة التربية الإسلامية.


وتضمنت مراسلة الأساتذة التي حصلت ''شوف تيفي'' على نسخة منها، عبارة استياء من بعض الأخطاء التي تضمنه موضوع امتحانات الجهوي الموحد لمادة التربية الإسلامية.

وأشارت المراسلة إلى ملاحظة مهمة تتجلى في عدم ارتباط السند الأول بأسئلة الامتحان، بالإضافة إلى الخطأ الفادح الذي طال النص القرآني ''إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا''، والذي سقط منه لفظ ''عدو'' .

وأشارت المراسلة أن عددا من الأخطاء ارتكبت في وضع أسئلة هذا الامتحان، حيث اقترح الأساتذة تعديل سلم التنقيط ، مرفقين مراسلتهم بأسمائهم وأرقام تأجيرهم وتوقيعاتهم.

وكان عدد من الثلاميذ قد عبروا عن استنكارهم للطرق التي أصبحت بعض الأكاديميات تتصرف بها مع مواضيع الامتحانات والتي تعتبر منعطفا مهما في حياة المقبلين على اجتيازها.


‫شوف تيفي

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سوس ماسة شوف تيفي الأكاديميات التربية الإسلامية اللجنة المكلفة

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