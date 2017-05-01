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الحكومة...منحى الإحتجاجات بالمغرب إنخفض من 45 إلى 30 ''مظاهرة'' يوميا

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 16:33 الحكومة...منحى الإحتجاجات بالمغرب إنخفض من 45 إلى 30 مظاهرة يوميا | بوليتيك
الحكومة...منحى الإحتجاجات بالمغرب إنخفض من 45 إلى 30 ''مظاهرة'' يوميا
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن إقليم الحسيمة يعرف مشاريع اجتماعية كبيرة، من أهمها مشروع إنجاز سد واد غيس بتكلفة مالية بلغت مليار 300 مليون درهم، وإنشاء 29 مركز صحي قروي بالإضافة إلى

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قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن إقليم الحسيمة يعرف مشاريع اجتماعية كبيرة، من أهمها مشروع إنجاز سد واد غيس بتكلفة مالية بلغت مليار 300 مليون درهم، وإنشاء 29 مركز صحي قروي بالإضافة إلى إطلاق عدة مشاريع لتأهيل البنية التحتية في مجالي الصحة والتعليم بكلفة مالية بلغت 500 مليون درهم.

وجاء تصريح مصطفى الخلفي مباشرة على قناة Medi1TV في برنامج ''ساعة للإقناع'' لمناقشة المستجدات الاجتماعية والسياسية، حيث أكد المسؤول الحكومي من خلال حديثه حول الأوضاع، بأن ''منحى الاحتجاجات على المستوى الوطني في تراجع مستمر منذ سنوات، إذ تراجعت من 45 وقفة إحتجاجية في اليوم قبل خمس سنوات إلى 30 حاليا، مع خصوصية لمنطقة الحسيمة''.

وأضاف الخلفي، أن الحكومة سرعت من وتيرة إنجاز المشاريع بالحسيمة ، مشددا على التزامها بدعم مشاريع التنمية بالإقليم، إلى جانب الرفع من سياسية التواصل لمواجهة حرب الإشاعات المرتبطة باحتجاجات الحسيمة، على حد قوله.


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