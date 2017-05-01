''سامي راي'' يثير غضب المغاربة بسبب الكاميرا الخفية ﻿

عبر عدد من رواد الفضاء الأزرق عن استيائهم من الطريقة التي تعامل بها الفنان المغربي ''سامي راي'' مع طاقم الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' خلال حلقته التي بثت أمس السبت عبر القناة الثانية '' دوزيم''، و التي

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عبر عدد من رواد الفضاء الأزرق عن استيائهم من الطريقة التي تعامل بها الفنان المغربي ''سامي راي'' مع طاقم الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' خلال حلقته التي بثت أمس السبت عبر القناة الثانية '' دوزيم''، و التي تعرض كل يوم بعد موعد الإفطار، والتي اعتبروها غير لبقة ولا تليق بمستوى فنان مغربي.



ووصف عدد من الفايسبوكيين التصرفات التي بدرت من ''سامي'' باللاأخلاقية ، بسبب الكم الكبير من العبارات القبيحة التي تفوه بها مغني الراي، حيث استحوذ الكلام النابي على السواء الأعظم من حلقة يوم أمس بالإضافة الى ''العجرفة'' التي أبان عنها الضيف والذي لم يحترم رجال سلطة مفترضين، مما أثار غضب المشاهدين وزوار الفايسبوك .

واستغرب عدد من الناشطين عن سبب استدعاء أسماء وضيوف غابوا عن الساحة الفنية لمدة وعرض حلقاتهم التي تثير سخط المشاهدين، الذين ضاق بعضهم ذرعا من تعاقب حلقات تؤكد -استنادا لتعاليق الفايسبوكين دائما- فبركة جزء كبير منها ولمدة سنوات.





