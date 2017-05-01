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مثير وبالفيديو..على طريق مي عايشة: سيدة حامل هددت بالانتحار برمي نفسها من أعلى عمود إنارة بكلميم

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 15:30 مثير وبالفيديو..على طريق مي عايشة: سيدة حامل هددت بالانتحار برمي نفسها من أعلى عمود إنارة بكلميم | حوادث و حقوق
مثير وبالفيديو..على طريق مي عايشة: سيدة حامل هددت بالانتحار برمي نفسها من أعلى عمود إنارة بكلميم
هددت سيدة حامل بالانتحار، أمس السبت، بمدينة كلميم، من خلال رمي نفسها من أعلى عمود كهربائي يوجد أمام مندوبية الإنعاش الوطني، قبل أن يتم إقناعها بالعدول عن هذه الفكرة الخطيرة.

"شوف تيفي"

هددت سيدة حامل بالانتحار، أمس السبت، بمدينة كلميم، من خلال رمي نفسها من أعلى عمود كهربائي يوجد أمام مندوبية الإنعاش الوطني، قبل أن يتم إقناعها بالعدول عن هذه الفكرة الخطيرة.

وحسب ناشري فيديو يوثق لحظة تهديد السيدة الحامل بالانتحار، فإن تفاصيل الواقعة، تشير إلى أن المعنية بالأمر لم تتمكن من قضاء مصلحة إدارية على ما يبدو، لتقوم في غفلة من المتواجدين بعين المكان بالصعود لدقائق إلى العمود الكهربائي، حيث هددت بالانتحار إلا أن بعض التدخلات، ساهمت في إقناعها بالنزول والحفاظ على حياتها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي كليمم مديرية الإنعاش الوطني الانتحار

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