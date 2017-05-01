فيديو جد مرعب من قلب الحرم المكي نهار رمضان..وها شنو وقع ﻿

كشف موقع ''سبق'' السعودي يومه الأحد، عن قيام رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة مكة المكرمة، بإلقاء القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يقومان بالتصوير من أحد الأبراج المطلّة على

"شوف تيفي"

كشف موقع "سبق" السعودي يومه الأحد، عن قيام رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة مكة المكرمة، بإلقاء القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يقومان بالتصوير من أحد الأبراج المطلّة على الحرم المكي الشريف، معرضين نفسيْهما للخطر.

وأوضح الموقع السعودي أن التوجيهات، أصدرت بإلقاء القبض على الشابين، حيث تمكن رجال التحريات والبحث الجنائي من تحديد موقعهما والقبض عليهما والتحقيق معهما، تمهيداً لإكمال أوراق القضية وإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وأكد "سبق" أن مواقع التواصل الاجتماعي،عرضت فيديو مرعب للشابين وهما يتسلقان ويسيران على أحد الأبراج المطلة على الحرم نهار رمضان، ماجعل النشطاء يطالبون السلطات بإلقاء القبض عليهما.



