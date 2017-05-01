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صدق أولا تصدق .. بعد القمر.. ''ناسا'' تستعد لزيارة الشمس وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 15:24 صدق أولا تصدق .. بعد القمر.. ناسا تستعد لزيارة الشمس وهذه هي التفاصيل | دولي
صدق أولا تصدق .. بعد القمر.. ''ناسا'' تستعد لزيارة الشمس وهذه هي التفاصيل
كشفت وكالة الطيران الأمريكي والفضاء ''ناسا'' نيتها إطلاق مسبار فضائي من شأنه أن يسبح في الغلاف الجوي للشمس.


شوف تيفي :


كشفت وكالة الطيران الأمريكي والفضاء ''ناسا'' نيتها إطلاق مسبار فضائي من شأنه أن يسبح في الغلاف الجوي للشمس.

و أورد الموقع الإلكتروني للوكالة، أن بعثة ''Solar Probe Plus'' تهدف إلى جمع البيانات عن النشاط الشمسي , حيث من المرجح أن يساعد المسبار في التنبؤ بالعواصف المغناطيسية على سطح الأرض.

وسيتم إطلاق المسبار، الذي ''سيلمس'' الشمس، خلال شهر غشت 2018، على أن يقوم بضبط مساره خلال 7 سنوات مستخدما مجال جاذبية كوكب الزهرة، حيث سيمر بالقرب منه 7 مرات. لاحقا سيقترب المسبار من الشمس إلى المسافة الدنيا و المثمتلة في 6 ملايين كيلومتر.

ومن المرتقب أن يتحمل المسبار درجات حرارة عالية تصل حتى 1400 درجة مئوية, ولهذا الغرض قدم المهندسون درعا واقية من الحرارة بسمك 11.5 سم، مصنوعة من مواد مركبة مع ألياف الكربون , وعلاوة على ذلك، تم تجهيز ''Solar Probe Plus'' بنظام توزيع المياه للحد من آثار الإشعاع الشمسي على الأجهزة.


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