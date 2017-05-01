خطير.. ردو بالكم لولادكم شوفو أشنو وقع لعائلة مع الفطور بشيشاوة تفاصيل مؤلمة ﻿

فارق طفل يبلغ من العمر قيد حياته 5 سنوات، مغرب أمس السبت، تزامنا مع موعد الإفطار بمدينة شيشاوة بعد غرقه بأحد الصهاريج المائية في المنطقة .



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فارق طفل يبلغ من العمر قيد حياته 5 سنوات، مغرب أمس السبت، تزامنا مع موعد الإفطار بمدينة شيشاوة بعد غرقه بأحد الصهاريج المائية في المنطقة .

وذكرت مصادر محلية أن عائلة الضحية التي تقيم بدوار "كماسة"، تفاجأت وهي على مائدة الإفطار بغياب ابنها، حيث باشر أفراد الأسرة البحث عن الطفل ليجدوا فلذة كبدهم جثة هامدة تطفو على مياه صهريج المنطقة التي يقصدها الشباب قصد السباحة .

وأفادت المصادر أن عددا من ممثلي السلطات المحلية ورجال الدرك حجوا إلى مكان الحادث لتجميع تفاصيل هذا المصاب، حيث عملت عناصر الوقاية المدنية على انتشال جثة الضحية ونقلها نحو مصلحة الطب الشرعي بمراكش قصد تشريحها من أجل إنجاز تقرير طبي لكشف ملابسات هذا الحادث.



