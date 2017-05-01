تسجيل أكثر من ثلاثين حالة غش بالجهة الشرقية للمملكة خلال الامتحان الجهوي ﻿

عرفت مختلف مراكز الامتحانات التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، تسجيل 34 حالة غش أثناء إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا والسنة الثانية

"شوف تيفي"

عرفت مختلف مراكز الامتحانات التابعة للنفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، تسجيل 34 حالة غش أثناء إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى باكالوريا والسنة الثانية باكالوريا أحرار الدورة العادية ليوم الجمعة 2 يونيو 2017 .

وحسب بلاغ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، فإن حالات الغش المرصودة توزعت بين 24 حالة باستعمال الهاتف النقال، و 10 حالات باستعمال وثائق غير مسموح بها.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات التعليمية الثانوية بمختلف جهات المملكة المغربية، عرفت يومي الجمعة والسبت، إجراء فعاليات الامتحان الجهوي الخاص بالسنة أولى باكالوريا، والذي شهد مجموعة من الأحداث المثيرة والخطيرة من بينها محاولة تلميذ الانتحار بالبيضاء بسبب هاتف نقال