بالصورة : ''دنيا باطما'' تدخل على خط ''حراك الريف'' وتوجه رسالة نارية لأنصار الزفزافي ﻿

دخلت النجمة المغربية المتألقة ''دنيا باطما'' على خط ما سُمي بـ''حراك الريف'' من خلال تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ''أنستغرام''، زينتها بالأعلام الوطنية الرائعة.



شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





دخلت النجمة المغربية المتألقة ''دنيا باطما'' على خط ما سُمي بـ''حراك الريف'' من خلال تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ''أنستغرام''، زينتها بالأعلام الوطنية الرائعة.

وكتبت صاحبة رائعة '' المغرب مغربنا'' على صفحتها الشخصية '' اللهم أبعد عنا الفتن اللهم أبعد عنا كل فتان ليس عنده ولاء لبلده ، كنت ولازلت وسأظل وفية لبلدي محبة لشعبنا العزيز وملكنا الهمام قائد بلدنا العظيم ،عاش المغرب بلدي الحبيب ملكا وشعبا''.

كما وجهت ''دنيا باطما'' رسالة قوية لكل الراغبين في زرع بذور الفتنة بالمغرب مخاطبة إياهم بالدارجة المغربية '' كون تحشم و أحمد الله على بلدنا الجميل الآمن و على ملكنا ملك التواضع ملك الفقراء الله عطانا نعمة في بلدنا نقولو جميع الحمد لله على نعمتك و الحمد لله على الأمن و الأمان لي هو الأساس و محرومين منو الدول '' مضيفة ''اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى ولازم كل واحد يعرف أنه حبنا لبلدنا وملكنا الغالي لا يباع ولا يشترى ولو بكنوز الدنيا المغرب يد واحد ''.

وختمت النجمة المغربية تدوينتها بالشعار الخالد للمملكة ''الله، الوطن، الملك''.





