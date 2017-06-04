هام للمغاربة..خدمة الواتساب ولات بالفلوس!!..وها شنو قالت إدارة الواتساب+صورة ﻿

انتشرت خلال الأسبوع الجاري، معلومات، تفيد بأن خدمة تطبيق ''الواتساب'' على وشك أن تصبح عن طريق الدفع، ولن يتمكن المدمنون عليه من استخدام التطبيق مرة أخرى مجانا، بالطريقة نفسها المستخدمة حاليا.

"شوف تيفي"



انتشرت خلال الأسبوع الجاري، معلومات، تفيد بأن خدمة تطبيق "الواتساب" على وشك أن تصبح عن طريق الدفع، ولن يتمكن المدمنون عليه من استخدام التطبيق مرة أخرى مجانا، بالطريقة نفسها المستخدمة حاليا.

وللكشف عن حقيقة المعلومات المتداولة، كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن صحيفة "ذا ديلي إكسبريس" البريطانية أن الأمر يتعلق برسائل أثارت موجة خوف ضخمة لدى كافة مستخدمي التطبيق، محذرة من أنها "عملية احتيال" واسعة النطاق، تستهدف السطو على المعلومات البنكية الخاصة بالمستخدم.

وأوضحت الوكالة الروسية أن إدارة الواتسآب، ردت على تلك الرسائل في رد رسمي وقالت فيه: "واتسآب خدمة مجانية وستظل مجانية، ونحن سعداء بذلك الأمر، ولن نفرض أي رسوم اشتراك على المستخدمين..لسنوات عديدة نسمع أن الناس طلب منهم دفع رسوم اشتراك لاستخدام واتسآب، بعد السنة الأولى لانطلاقنا، ولكننا نؤكد دوما أن هذا ليس نهجنا، وأنه نهجا ليس جيدا، فواتسآب لن يكون أبدا باشتراك".



