 هام للمغاربة..خدمة الواتساب ولات بالفلوس!!..وها شنو قالت إدارة الواتساب+صورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تسجيل أكثر من ثلاثين حالة غش بالجهة الشرقية للمملكة خلال الامتحان الجهوي | مجتمع

تسجيل أكثر من ثلاثين حالة غش بالجهة الشرقية للمملكة خلال الامتحان الجهوي

بالصورة : دنيا باطما تدخل على خط حراك الريف وتوجه رسالة نارية لأنصار الزفزافي | ثقافة و فنون

بالصورة : ''دنيا باطما'' تدخل على خط ''حراك الريف'' وتوجه رسالة نارية لأنصار الزفزافي

انطلاق أشغال القمة ال51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. طلب انضمام المغرب ضمن جدول الأعمال | بوليتيك

انطلاق أشغال القمة ال51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. طلب انضمام المغرب ضمن جدول الأعمال

هام للمغاربة..خدمة الواتساب ولات بالفلوس!!..وها شنو قالت إدارة الواتساب+صورة | نت 2.0

هام للمغاربة..خدمة الواتساب ولات بالفلوس!!..وها شنو قالت إدارة الواتساب+صورة

رسميا... إحالة رفاق الزفزافي على سجن عكاشة بتهم محاولة القتل العمد والمساس بوحدة المملكة المغربية | مجتمع

رسميا... إحالة رفاق الزفزافي على سجن عكاشة بتهم ''محاولة القتل العمد والمساس بوحدة المملكة

الفيديو.. الفنان جاد المالح يرد على المغاربة الذين مزقوا جوازات سفرهم | ثقافة و فنون

الفيديو.. الفنان جاد المالح يرد على المغاربة الذين مزقوا جوازات سفرهم

فاكتورة ديال علبة ليلية مشهور فكازا دايرة روينة فالفايسبوك | مجتمع

فاكتورة ديال علبة ليلية مشهور فكازا دايرة روينة فالفايسبوك

مثير ..طريقة جديدة للغش.. صورة منسوخة لامتحان الباكالوريا فيها تاريخ ديال الدورة العادية لسنة 2017 | مجتمع

مثير ..طريقة جديدة للغش.. صورة منسوخة لامتحان الباكالوريا فيها تاريخ ديال الدورة العادية لسنة 2017

عاجل.. إيقاف 12 شخصا لصلتهم بهجوم جسر لندن الدموي | دولي

عاجل.. إيقاف 12 شخصا لصلتهم بهجوم جسر لندن الدموي

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

هام للمغاربة..خدمة الواتساب ولات بالفلوس!!..وها شنو قالت إدارة الواتساب+صورة

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 14:38 هام للمغاربة..خدمة الواتساب ولات بالفلوس!!..وها شنو قالت إدارة الواتساب+صورة | نت 2.0
هام للمغاربة..خدمة الواتساب ولات بالفلوس!!..وها شنو قالت إدارة الواتساب+صورة
انتشرت خلال الأسبوع الجاري، معلومات، تفيد بأن خدمة تطبيق ''الواتساب'' على وشك أن تصبح عن طريق الدفع، ولن يتمكن المدمنون عليه من استخدام التطبيق مرة أخرى مجانا، بالطريقة نفسها المستخدمة حاليا.

"شوف تيفي"


انتشرت خلال الأسبوع الجاري، معلومات، تفيد بأن خدمة تطبيق "الواتساب" على وشك أن تصبح عن طريق الدفع، ولن يتمكن المدمنون عليه من استخدام التطبيق مرة أخرى مجانا، بالطريقة نفسها المستخدمة حاليا.

وللكشف عن حقيقة المعلومات المتداولة، كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن صحيفة "ذا ديلي إكسبريس" البريطانية أن الأمر يتعلق برسائل أثارت موجة خوف ضخمة لدى كافة مستخدمي التطبيق، محذرة من أنها "عملية احتيال" واسعة النطاق، تستهدف السطو على المعلومات البنكية الخاصة بالمستخدم.

وأوضحت الوكالة الروسية أن إدارة الواتسآب، ردت على تلك الرسائل في رد رسمي وقالت فيه: "واتسآب خدمة مجانية وستظل مجانية، ونحن سعداء بذلك الأمر، ولن نفرض أي رسوم اشتراك على المستخدمين..لسنوات عديدة نسمع أن الناس طلب منهم دفع رسوم اشتراك لاستخدام واتسآب، بعد السنة الأولى لانطلاقنا، ولكننا نؤكد دوما أن هذا ليس نهجنا، وأنه نهجا ليس جيدا، فواتسآب لن يكون أبدا باشتراك".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الواتساب البريطانية وكالة سبوتنيك مجانية التطبيق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة :الفايسبوك يذكر المغاربة بمواعيد الإفطار خلال شهر رمضان | نت 2.0

بالصورة :"الفايسبوك" يذكر المغاربة بمواعيد الإفطار خلال شهر رمضان

ردوا بالكم.. رسالة خبيثة على الواتساب تكشف أسراركم | نت 2.0

ردوا بالكم.. رسالة خبيثة على الواتساب تكشف أسراركم

عاجل ورسميا..هذا هو موعد وصول هاتف نوكيا الأسطوري 3310 إلى الأسواق المغربية | نت 2.0

عاجل ورسميا..هذا هو موعد وصول هاتف نوكيا الأسطوري ''3310'' إلى الأسواق المغربية

بالصورة..حجب مواقع قنوات الجزيرة القطرية ومواقع الصحف القطرية | نت 2.0

بالصورة..حجب مواقع قنوات الجزيرة القطرية ومواقع الصحف القطرية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

النشيد الوطني و الأعلام المغربية ترفرف في سماء مدينة الدار البيضاء في وقفة ضد الزفزافي و من معه (فيديو) | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

النشيد الوطني و الأعلام المغربية ترفرف في سماء مدينة الدار البيضاء في وقفة ضد الزفزافي و من معه (فيديو)

رسالة رائعة من مواطن مراكشي لمفتعلي الفتنة في البلاد..عندنا راية وحدة و ملك واحد | قنوات أخرى

رسالة رائعة من مواطن مراكشي لمفتعلي الفتنة في البلاد..عندنا راية وحدة و ملك واحد

مارك هولاند… النائب الكندي الصائم | قنوات أخرى

مارك هولاند… النائب الكندي الصائم

بالفيديو.. مبادرات وطنية في المغرب بهدف حماية أطفال الأحياء الفقيرة من الانحراف | قنوات أخرى

بالفيديو.. مبادرات وطنية في المغرب بهدف حماية أطفال الأحياء الفقيرة من الانحراف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

تسجيل أكثر من ثلاثين حالة غش بالجهة الشرقية للمملكة خلال الامتحان الجهوي | مجتمع
منذ 5 دقائق

تسجيل أكثر من ثلاثين حالة غش بالجهة الشرقية للمملكة خلال الامتحان الجهوي

بالصورة : دنيا باطما تدخل على خط حراك الريف وتوجه رسالة نارية لأنصار الزفزافي | ثقافة و فنون

بالصورة : ''دنيا باطما'' تدخل على خط ''حراك الريف'' وتوجه رسالة نارية لأنصار الزفزافي

انطلاق أشغال القمة ال51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. طلب انضمام المغرب ضمن جدول الأعمال | بوليتيك

انطلاق أشغال القمة ال51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. طلب انضمام المغرب ضمن جدول الأعمال

هام للمغاربة..خدمة الواتساب ولات بالفلوس!!..وها شنو قالت إدارة الواتساب+صورة | نت 2.0

هام للمغاربة..خدمة الواتساب ولات بالفلوس!!..وها شنو قالت إدارة الواتساب+صورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.