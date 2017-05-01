 الفيديو.. الفنان جاد المالح يرد على المغاربة الذين مزقوا جوازات سفرهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تسجيل أكثر من ثلاثين حالة غش بالجهة الشرقية للمملكة خلال الامتحان الجهوي | مجتمع

تسجيل أكثر من ثلاثين حالة غش بالجهة الشرقية للمملكة خلال الامتحان الجهوي

بالصورة : دنيا باطما تدخل على خط حراك الريف وتوجه رسالة نارية لأنصار الزفزافي | ثقافة و فنون

بالصورة : ''دنيا باطما'' تدخل على خط ''حراك الريف'' وتوجه رسالة نارية لأنصار الزفزافي

انطلاق أشغال القمة ال51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. طلب انضمام المغرب ضمن جدول الأعمال | بوليتيك

انطلاق أشغال القمة ال51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. طلب انضمام المغرب ضمن جدول الأعمال

هام للمغاربة..خدمة الواتساب ولات بالفلوس!!..وها شنو قالت إدارة الواتساب+صورة | نت 2.0

هام للمغاربة..خدمة الواتساب ولات بالفلوس!!..وها شنو قالت إدارة الواتساب+صورة

رسميا... إحالة رفاق الزفزافي على سجن عكاشة بتهم محاولة القتل العمد والمساس بوحدة المملكة المغربية | مجتمع

رسميا... إحالة رفاق الزفزافي على سجن عكاشة بتهم ''محاولة القتل العمد والمساس بوحدة المملكة

الفيديو.. الفنان جاد المالح يرد على المغاربة الذين مزقوا جوازات سفرهم | ثقافة و فنون

الفيديو.. الفنان جاد المالح يرد على المغاربة الذين مزقوا جوازات سفرهم

فاكتورة ديال علبة ليلية مشهور فكازا دايرة روينة فالفايسبوك | مجتمع

فاكتورة ديال علبة ليلية مشهور فكازا دايرة روينة فالفايسبوك

مثير ..طريقة جديدة للغش.. صورة منسوخة لامتحان الباكالوريا فيها تاريخ ديال الدورة العادية لسنة 2017 | مجتمع

مثير ..طريقة جديدة للغش.. صورة منسوخة لامتحان الباكالوريا فيها تاريخ ديال الدورة العادية لسنة 2017

عاجل.. إيقاف 12 شخصا لصلتهم بهجوم جسر لندن الدموي | دولي

عاجل.. إيقاف 12 شخصا لصلتهم بهجوم جسر لندن الدموي

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

الفيديو.. الفنان جاد المالح يرد على المغاربة الذين مزقوا جوازات سفرهم

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 14:14 الفيديو.. الفنان جاد المالح يرد على المغاربة الذين مزقوا جوازات سفرهم | ثقافة و فنون
الفيديو.. الفنان جاد المالح يرد على المغاربة الذين مزقوا جوازات سفرهم
أكد الفنان المغربي جاد المالح المقيم بفرنسا، افتخاره بمغربيته، مشيرا في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه مغربي ينحذر من مدينة الدارالبيضاء والدليل على ذلك هو جواز سفره

"شوف تيفي"

 

أكد الفنان المغربي جاد المالح المقيم بفرنسا، افتخاره بمغربيته، مشيرا في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه مغربي ينحذر من مدينة الدارالبيضاء والدليل على ذلك هو جواز سفره المغربي.

وقام الفنان المغربي جاد المالح الذي يعتبر من أشهر الفنانيين الكومديين بفرنسا بهذه الخطوة للرد على بعض الأشخاص، الذين ظهروا في مقاطع فيديو وهم يتجردون من وطنيتهم وهويتهم من خلال تمزيق جوازات سفرهم.

وإلى جانب جاد المالح، فإن العديد من الفنانين والإعلاميين والمواطنين، نشروا المئات من الفيديوهات التي عبروا من خلالها عن استنكارهم الشديد لقيام أشخاص بتمزيق جوازات سفرهم، موضحين أن الثوابت واضحة وهي حب "الله الوطن الملك"، ولهذا فتمزيق الجواز يعتبر تجاوزا غير مسموح به.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي جاد المالح ى الفرنسي الكوميدي جواز السفر الفنان المغاربة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة : دنيا باطما تدخل على خط حراك الريف وتوجه رسالة نارية لأنصار الزفزافي | ثقافة و فنون

بالصورة : ''دنيا باطما'' تدخل على خط ''حراك الريف'' وتوجه رسالة نارية لأنصار الزفزافي

صورة جديدة لسعد لمجرد بباريس تخلق الجدل لهذا السبب.. | ثقافة و فنون

صورة جديدة لسعد لمجرد بباريس تخلق الجدل لهذا السبب..

سينمائيون في ضيافة الوزير محمد الأعرج وحفل إفطار يجمع أقطاب السينما المغربية | ثقافة و فنون

سينمائيون في ضيافة الوزير محمد الأعرج وحفل إفطار يجمع أقطاب السينما المغربية

بالصور:فايسبوكيون ينشرون صورا خاصة للممثلة الصاعدة سكينة درابيل قبل الشهرة | ثقافة و فنون

بالصور:فايسبوكيون ينشرون صورا خاصة للممثلة الصاعدة سكينة درابيل قبل الشهرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لأخ عادل الميلودي يحذر فيه الفنانين ..إيلا بغيتو تعايرو خويا بيناتكم و لكن بعدو على الوالدين و ماتبقاوش تْسبو | خارج البلاطو
منذ 50 ثانية

أول خروج إعلامي لأخ عادل الميلودي يحذر فيه الفنانين ..إيلا بغيتو تعايرو خويا بيناتكم و لكن بعدو على الوالدين و ماتبقاوش تْسبو

النشيد الوطني و الأعلام المغربية ترفرف في سماء مدينة الدار البيضاء في وقفة ضد الزفزافي و من معه (فيديو) | خارج البلاطو

النشيد الوطني و الأعلام المغربية ترفرف في سماء مدينة الدار البيضاء في وقفة ضد الزفزافي و من معه (فيديو)

رسالة رائعة من مواطن مراكشي لمفتعلي الفتنة في البلاد..عندنا راية وحدة و ملك واحد | قنوات أخرى

رسالة رائعة من مواطن مراكشي لمفتعلي الفتنة في البلاد..عندنا راية وحدة و ملك واحد

مارك هولاند… النائب الكندي الصائم | قنوات أخرى

مارك هولاند… النائب الكندي الصائم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

تسجيل أكثر من ثلاثين حالة غش بالجهة الشرقية للمملكة خلال الامتحان الجهوي | مجتمع
منذ 10 دقائق

تسجيل أكثر من ثلاثين حالة غش بالجهة الشرقية للمملكة خلال الامتحان الجهوي

بالصورة : دنيا باطما تدخل على خط حراك الريف وتوجه رسالة نارية لأنصار الزفزافي | ثقافة و فنون

بالصورة : ''دنيا باطما'' تدخل على خط ''حراك الريف'' وتوجه رسالة نارية لأنصار الزفزافي

انطلاق أشغال القمة ال51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. طلب انضمام المغرب ضمن جدول الأعمال | بوليتيك

انطلاق أشغال القمة ال51 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.. طلب انضمام المغرب ضمن جدول الأعمال

هام للمغاربة..خدمة الواتساب ولات بالفلوس!!..وها شنو قالت إدارة الواتساب+صورة | نت 2.0

هام للمغاربة..خدمة الواتساب ولات بالفلوس!!..وها شنو قالت إدارة الواتساب+صورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.