الفيديو.. الفنان جاد المالح يرد على المغاربة الذين مزقوا جوازات سفرهم ﻿

أكد الفنان المغربي جاد المالح المقيم بفرنسا، افتخاره بمغربيته، مشيرا في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه مغربي ينحذر من مدينة الدارالبيضاء والدليل على ذلك هو جواز سفره

"شوف تيفي"

أكد الفنان المغربي جاد المالح المقيم بفرنسا، افتخاره بمغربيته، مشيرا في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه مغربي ينحذر من مدينة الدارالبيضاء والدليل على ذلك هو جواز سفره المغربي.

وقام الفنان المغربي جاد المالح الذي يعتبر من أشهر الفنانيين الكومديين بفرنسا بهذه الخطوة للرد على بعض الأشخاص، الذين ظهروا في مقاطع فيديو وهم يتجردون من وطنيتهم وهويتهم من خلال تمزيق جوازات سفرهم.

وإلى جانب جاد المالح، فإن العديد من الفنانين والإعلاميين والمواطنين، نشروا المئات من الفيديوهات التي عبروا من خلالها عن استنكارهم الشديد لقيام أشخاص بتمزيق جوازات سفرهم، موضحين أن الثوابت واضحة وهي حب "الله الوطن الملك"، ولهذا فتمزيق الجواز يعتبر تجاوزا غير مسموح به.