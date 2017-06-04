فاكتورة ديال علبة ليلية مشهور فكازا دايرة روينة فالفايسبوك ﻿

تفاجأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من الأثمنة الخيالية التي تضمنتها فاتورة تعود لإحدى العلب الليلية بالدارالبيضاء خلال شهر رمضان بلغت قيمتها 5100 درهم رغم أن القيمة الحقيقية

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تفاجأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من الأثمنة الخيالية التي تضمنتها فاتورة تعود لإحدى العلب الليلية بالدارالبيضاء خلال شهر رمضان بلغت قيمتها 5100 درهم رغم أن القيمة الحقيقية للمشروبات المستهلكة لا تتجاوز 500 درهم على أقصى تقدير.وعبر الناشطون الفايسبوكيون عن استغرابهم من ثمن قنينة مياه معدنية التي لا تتجاوز قيمتها في الدكاكين 6 درهم حيث باعها المحل المذكور بـ300 درهم مما أثار فضول النشطاء الذين اعتبروا الأمر نصبا واحتيالا في ظل غياب مراقبة أسعار هاته المحلات التي تشهد رواجا و حركية خلال ليالي رمضان على غرار باقي أيام السنة .