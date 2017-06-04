مثير ..طريقة جديدة للغش.. صورة منسوخة لامتحان الباكالوريا فيها تاريخ ديال الدورة العادية لسنة 2017 ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر نسخ ورقة امتحان الباكالوريا وبالتحديد ''مادة الفيزياء'' الخاصة بالشعبة العلمية والتي تحمل تاريخ الدورة العادية لسنة 2017 ، مع تدوينة تؤكد

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر نسخ ورقة امتحان الباكالوريا وبالتحديد "مادة الفيزياء" الخاصة بالشعبة العلمية والتي تحمل تاريخ الدورة العادية لسنة 2017 ، مع تدوينة تؤكد بأنها تحتوي على جميع قواعد الفيزياء، ويمكن للمترشحين وضعها أمامهم وإيهام المراقبين بأنها ورقة الامتحان الرسمية.

وتظهر هذه الصورة التي نشرتها جميع الصفحات المتخصصة في التسريبات، كتابة جميع القواعد التي قد يحتاجها المترشحون للإجابة على أسئلة مادة الفيزياء، وهو ما جعل العشرات من "أصحاب الباكالوريا"، يتفالون بكثافة، موضحين أن تنفيذ هذه الخطة يعتبر مخاطرة، قد يتحصل بسببها البعض على نقطة الصفر.