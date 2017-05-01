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عاجل.. إيقاف 12 شخصا لصلتهم بهجوم جسر لندن الدموي

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 13:49 عاجل.. إيقاف 12 شخصا لصلتهم بهجوم جسر لندن الدموي | دولي
عاجل.. إيقاف 12 شخصا لصلتهم بهجوم جسر لندن الدموي
أوقفت الشرطة البريطانية يومه الأحد، 12 شخصا، يشتبه في صلتهم بالهجوم الدموي، الذي جرت فصوله ليلة أمس السبت على جسر لندن، حسب ما كشفته وكالة ''رويترز''.

"شوف تيفي"

أوقفت الشرطة البريطانية يومه الأحد، 12 شخصا، يشتبه في صلتهم بالهجوم الدموي، الذي جرت فصوله ليلة أمس السبت على جسر لندن، حسب ما كشفته وكالة "رويترز".

وكانت الشرطة البريطانية، قد أفادت أن حصيلة الاعتداء الدموي المذكور، ارتفعت إلى سبعة قتلى و50 مصابا، وهو ما أكدته قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك، التي قالت "تأكد للتو وللأسف أن سبعة أشخاص قتلوا، قبل قتل منفذي الاعتداء".

 

‫شوف تيفي

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