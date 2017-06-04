صورة جديدة لسعد لمجرد بباريس تخلق الجدل لهذا السبب.. ﻿

ظهر الفنان المغربي سعد لمجرد، في صورة جديدة بشوارع باريس بلوك جديد وشبابي.

شوف تيفي:

ظهر الفنان المغربي سعد لمجرد، في صورة جديدة بشوارع باريس بلوك جديد وشبابي.

ومما أثار استغراب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو وضع "لمعلم" لخاتم عليه رسم الصليب،مما طرح مجموعة من التساؤلات من طرف متتبعيه حول سبب ارتدائه للخاتم الغريب.

لترد المصممة "ميمي الأبيض و هي صديقة لمجرد ، بالقول:" الناس لي كيقولو بلي هاداك الخاتم لي فيد سعد مرسوم فيه صليب ، هاداك راه ماااااشي صليب . و انما هاديك وردة سميتها Fleur de Lys .."



جدير بالذكر أن سعد لمجرد المتابع في حالة سراح بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية،لم يظهر في ذات الصورة بالسوار الإلكتروني بيده و يرجح أن تكون الشرطة الفرنسية قد وضعته على مستوى رجله.







