مثير :بالصور.. ترحيل فنان مغربي من إيطاليا يشتبه في علاقته بتنظيم الدولة الإسلامية ﻿

كشفت وسائل إعلام إيطالية خلال الأسبوع الجاري، عن ترحيل الأمن الإيطالي، لمهاجر مغربي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، تنفيذا لقرار وزارة الداخلية الإيطالية للإشتباه في علاقته بما يسمى بتنظيم

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام إيطالية خلال الأسبوع الجاري، عن ترحيل الأمن الإيطالي، لمهاجر مغربي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، تنفيذا لقرار وزارة الداخلية الإيطالية للإشتباه في علاقته بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وتبنيه للأفكار الإرهابية.



وأوضحت المصادر ذاتها أن المهاجر المغربي يدعى" زكرياء.ي" يبلغ من العمر 25 سنة، كان موسيقي راب سابقا، تم إيقافه من طرف الشرطة الإيطالية عقب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لخطابات تدعو للتطرف والكراهية، بالإضافة إلى ربطه الاتصال بشخص آخر التحق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وأضافت المصادر نفسها أن المغربي المذكور كان يعيش بنواحي مدينة بريشيا، وعرف بين أصدقائه بحبه لموسيقى الراب وقيامه بمجموعة من الأنشطة الفنية، لكنه تغير فجأة ودون سابق إنذار، ليتحول إلى التطرف بعد أن تبنى أفكارا متطرفة.