عبد الإله بن كيران يهاجم أغلبية العثماني بسبب ''حراك - الريف'' ﻿

دعا عبد الإله بن كيران قيادات شبيبة حزب العدالة والتنمية، إلى الحذر والمحافظة على التنظيم وإحترام المؤسسات تزامنا وما وصفه بموجة الإحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف، حيث أكد بن كيران أن ''البيجيدي

شوف تيفي



دعا عبد الإله بن كيران قيادات شبيبة حزب العدالة والتنمية، إلى الحذر والمحافظة على التنظيم وإحترام المؤسسات تزامنا وما وصفه بموجة الإحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف، حيث أكد بن كيران أن ''البيجيدي لن ينخرط في أي محاولة للإنقلاب على المؤسسات''.



وإنتقد رئيس الحكومة السابق، موقف الأغلبية الحكومية الحالية حول مايجري في الحسيمة، مصرحا بأن'' الحكومة الحالية أخطأت عندما إتهمت نشطاء حراك الريف بالإنفصاليين، رغم تذاركها الموقف فيما بعد، لكن يبقى موقفها سلبيا وخطيرا'' على حد قول بن كيران.



وكشفت مصادر ''شوف تيفي'' التي حضرت الإجتماع، أن بن كيران أكد في كلمته التي خصص جزءا منها لحراك الريف، وكذا قرار إعفائه، بأنه سبق له التفكير في الإستقالة من العمل السياسي لكن بعد المستجدات التي طرأت في المشهد السياسي على حد قوله، صرح بن كيران بأنه سيستمر بعزيمة أكبر.





