صادم وبالفيديو.. ردا على السفارة المغربية:مغربيات في السعودية يكشفن تعرضهن للتحرش الجنسي والضرب ويطالبن الملك محمد السادس بالتدخل ﻿

في تطور جديد حول قضية المغربيات المتواجدات بالسعودية واللائي ظهرن خلال الأسبوع الجاري في مقطع فيديو وهن يكشف واقعهن المرير بالسعودية، و ردا على السفارة المغربية بالسعودية، ظهرن المتحدثات في

"شوف تيفي"

في تطور جديد حول قضية المغربيات المتواجدات بالسعودية واللائي ظهرن خلال الأسبوع الجاري في مقطع فيديو وهن يكشف واقعهن المرير بالسعودية، و ردا على السفارة المغربية بالسعودية، ظهرن المتحدثات في فيديو آخر، ناشدن من خلاله الملك محمد السادس بالتدخل، موضحات أن السفارة المغربية تخلت عليهن ولم تقم بعملها المطلوب لانتشالهن من مركز خاص برعاية الخادمات.

وكشفت إحدى الخادمات المغربيات وهي تتحدث بحرقة، أنهن يعانين بالسعودية من التحرش الجنسي والضرب والتعنيف، في غياب أبسط شروط العيش، موضحة أنهن قمن بالتواصل مع السفارة المغربية التي تحصلت على مبالغ مالية من أجل نقلهن من المركز إلى إحدى الفنادق، لكنهن صدمن بعد أن تم التخلي عنهن وتركهن لكي يواجهن مصيرهن المؤلم.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، هز مواقع التواصل الاجتماعي، وسط الأسبوع الجاري، بعد أن كشفت خلاله مغربيات تعملن كخادمات في السعودية، عن معانتهن من التجويع والحرمان الممارس عليهن من طرف كفيلهن السعودي.

و كانت سفارة المملكة المغربية بالرياض،أكدت أن شريط الفيديو الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصحف إلكترونية مغربية لحالة مغربيات في مركز لرعاية الخادمات بالرياض تضمن "مغالطات واتهامات مجانية".

وأوضحت السفارة في بيان حقيقة ، أنه بخلاف ما ادعت إحدى العاملات في الشريط، قامت المصلحة الاجتماعية بالسفارة باستقبال الحالات المتواجدة حاليا بالمركز المذكور على فترات، وأصدرت الوثائق الضرورية لمباشرة مسطرة الترحيل بناء على رغبتهن.





