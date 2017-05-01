مثير وبالفيديو.. اعتقال صاحب الفيديو الذي كشف قيام عصابة بالسطو على سيارات بمكناس بواسطة أشواك حديدية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' ، أن صاحب الفيديو، الذي كشف عن عثوره على أشواك حديدية بالطريق السيار ضواحي مكناس والتي يتم استخدامها للسطو على السيارات من أجل سرقتها، تم إيقافه أمس السبت من طرف الدرك الملكي لأسباب

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" ، أن صاحب الفيديو، الذي كشف عن عثوره على أشواك حديدية بالطريق السيار ضواحي مكناس والتي يتم استخدامها للسطو على السيارات من أجل سرقتها، تم إيقافه أمس السبت من طرف الدرك الملكي لأسباب مجهولة، رغم أنه من أبلغ عن الواقعة.

وحسب المصدر ذاته فإن المعني بالأمر المدعو " جلال.م" ، تفاجأ بدرك عين معزة أمس السبت، وهو يقوم بإيقافه من داخل منزله بدوار الكاريان الموجود على مستوى منطقة بوفكران، رغم أنه المبلغ عن الواقعة وليس صاحب الأشواك.

وأكد المصدر ذاته أن المذكور، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وسيتم غدا الاثنين تقديمه أمام الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بمكناس.