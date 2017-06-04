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مثير وبالصورة.. قبل يوم على امتحان الباكالوريا: شوفو الطريقة الجديدة للغش اللي كتباع عبر الفاسيبوك بـ 1600 درهم

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 12:36 مثير وبالصورة.. قبل يوم على امتحان الباكالوريا: شوفو الطريقة الجديدة للغش اللي كتباع عبر الفاسيبوك بـ 1600 درهم | مجتمع
مثير وبالصورة.. قبل يوم على امتحان الباكالوريا: شوفو الطريقة الجديدة للغش اللي كتباع عبر الفاسيبوك بـ 1600 درهم
نشرت صفحة فايسبوكية بالمغرب، قبل يوم من امتحان الباكالوريا، صورة، تكشف عن جهاز جديد يمكن المترشحين من الغش بطريق سهلة دون إثارة انتباه المراقبين.

"شوف تيفي"

نشرت صفحة فايسبوكية بالمغرب، قبل يوم من امتحان الباكالوريا، صورة، تكشف عن جهاز جديد يمكن المترشحين من الغش بطريق سهلة دون إثارة انتباه المراقبين.

وعرضت الصفحة هذا الجهاز للبيع على الراغبين في شرائه مقابل 1600 درهم، موضحة أنه عبارة عن جهاز اتصال يشبه البطاقة البنكية، يستخدم بواسطة ما يسمى بـ "الكيت".

وفور نشر هذه الصفحة لهذا الجهاز، تفاعل آلاف النشطاء، حيث طالب الجميع بالتعرف على الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول عليه بينما كشف آخرون عن سعره الحقيقي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية، خرجت وسط الأسبوع الجاري ببلاغ تحذيري، كشفت من خلاله أن العديد من العقوبات تنتظر التلاميذ المتلبسين بالغش ومن بينها السجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.

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