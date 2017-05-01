إحالة 19 معتقلا من رفاق ''ناصر الزفزافي'' على سجن عكاشة بالدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء،أحال 19 معتقلا جديدا على سجن عكاشة، بعد جلسة الإستنطاق الإبتدائي، التي إنطلقت منذ عشية يوم أمس السبت إلى غاية الساعة الرابعة صباحا.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء،أحال 19 معتقلا جديدا على سجن عكاشة، بعد جلسة الإستنطاق الإبتدائي، التي إنطلقت منذ عشية يوم أمس السبت إلى غاية الساعة الرابعة صباحا.



وكشفت مصادر مقربة، أن قاضي التحقيق ''ع،م'' قرر متابعة أحد المعتقلين وهو ''رشيد الموساوي'' في حالة سراح مقابل مبلغ مادي حدد في 30 ألف درهم، في حين تمت إحالة المعتقلين 19 على سجن عكاشة في إنتظار إستكمال جلسات التحقيق.



وإنطلقت جلسة إستنطاق المعتقلين الجدد الذين وصلوا صباح يوم أمس من مدينة الحسيمة، بعد إحالتهم من طرف النيابة العامة بالمدينة، حيث يتابع المعنيون بالأمر بتهم مختلفة.





