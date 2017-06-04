مؤثر..هذا هو الشاب لي قتلو ولد جيرانهم فطنجة نهار رمضان ﻿

حصلت قناة ''شوف تيفي'' على صورة الشاب العشريني، الذي فارق الحياة زوال أمس السبت بعد تلقيه طعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض , أسلم على إثرها الروح لباريها بالحي الشعبي ''حومة الشوك'' القريبة من مقبرة بنكيران

شوف تيفي :



حصلت قناة "شوف تيفي" على صورة الشاب العشريني، الذي فارق الحياة زوال أمس السبت بعد تلقيه طعنات غادرة بواسطة سلاح أبيض , أسلم على إثرها الروح لباريها بالحي الشعبي "حومة الشوك" القريبة من مقبرة بنكيران بمدينة طنجة.

وكان الضحية قد دخل في مشادات وملاسنات يوم أمس مع شاب آخر يسكن معه بالمنزل ذاته، تطورت إلى تشابك بالأيادي استغل خلالها الجاني سلاحا أبيض مسددا لغريمه طعنات غادرة أردته قتيلا على الفور.

وفور علمها بالحادث الشنيع انتقلت عناصر الأمن إلى مسرح الجريمة من أجل معاينة الجثة وجمع المعطيات والدلائل الكافية من أجل مباشرة تحقيق في الموضوع , فيما لازال البحث جاريا على الجاني والذي لازال إلى حدود الساعة في حالة فرار.