مثير..فتاة سرقات الملايين وخسراتهم على شاب صغر منها وعدها بالزواج..وها شنو وقع ليهم ﻿

أوقفت الشرطة الإماراتية، خلال الأسبوع الجاري، موظفة خليجية تبلغ من العمر 33 سنة، بعد اختلاسها نحو 11 مليون درهما إماراتيا من مقر عملها في أبوظبي، وأنفقتها على شاب خليجي يصغرها بـ7 سنوات، غرر بها

"شوف تيفي"



أوقفت الشرطة الإماراتية، خلال الأسبوع الجاري، موظفة خليجية تبلغ من العمر 33 سنة، بعد اختلاسها نحو 11 مليون درهما إماراتيا من مقر عملها في أبوظبي، وأنفقتها على شاب خليجي يصغرها بـ7 سنوات، غرر بها وأوهمها بالزواج رغم أنه متزوج.

وحسب موقع صحيفة "عاجل" السعودية، فقد كشفت التحقيقات أن المشتبه بها، صرفت ملايين الدراهم على الشاب وشقيقه، بالإضافة إلى منحه سيارات فارهة، وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية ، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.

وأوضحت الصحيفة أن إحدى المنشآت الإماراتية، تقدمت ببلاغ يفيد باستغلال المشتبه بها وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين "النخبة"،

واستولت بطرق احتيالية على ما يقارب 11 مليونًا و200 ألف ريال، وأنفقتها على زوج المستقبل، بتحويل مبالغ مالية وسداد مديونيات وهدايا ورحلات سفر، وتمرير مبالغ أخرى إلى شقيقه، قبل أن تقوم الشرطة الإماراتية باعتقال الفتاة وزوجها المفترض وشقيقه.

وأكدت الصحيفة السعودية أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي، تمكنت من استرداد مبالغ مالية على شكل هدايا كانت في طريقها إلى الإنفاق غير المشروع، إضافة إلى تحريز مواد عينية، كالسيارات التي تم شراؤها بالأموال المختلسة.