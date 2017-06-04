مثير وبالصورة..رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يشجع هذا الفريق بالبطولة الاحترافية ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، صورة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وهو يضع شعار فريق سريع وادي زام الذي تمكن من تحقيق الصعود إلى البطولة الاحترافية خلال الموسم الكروي المنتهي.
وظهر إلى جانب رئيس الحكومة في الصورة المتداولة، لاعب فريق الرجاء البيضاوي سابقا عادل البكاري، وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة، حيث تساءل الجميع إن كان العثماني من مشجعي فريق سريع وادي زم.
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