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مثير وبالصورة..رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يشجع هذا الفريق بالبطولة الاحترافية

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 11:32 مثير وبالصورة..رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يشجع هذا الفريق بالبطولة الاحترافية | بوليتيك
مثير وبالصورة..رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يشجع هذا الفريق بالبطولة الاحترافية
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، صورة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وهو يضع شعار فريق سريع وادي زام الذي تمكن من تحقيق الصعود إلى البطولة الاحترافية خلال الموسم

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، صورة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وهو يضع شعار فريق سريع وادي زام الذي تمكن من تحقيق الصعود إلى البطولة الاحترافية خلال الموسم الكروي المنتهي.

وظهر إلى جانب رئيس الحكومة في الصورة المتداولة، لاعب فريق الرجاء البيضاوي سابقا عادل البكاري، وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة، حيث تساءل الجميع إن كان العثماني من مشجعي فريق سريع وادي زم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البطولة الإحترافية عادل البكاري سعد الدين العثماني سريع وادي زم

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