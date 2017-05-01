خطير .. إطلاق الرصاص في سماء طانطان إليكم التفاصيل ﻿

شوف تيفي :
أفادت مصادر محلية أن مدينة طانطان، عاشت مساء أمس السبت,على مشهد تبادل إطلاق الرصاص الحي من طرف مجهولين أمام مقر عمالة المدينة، اتضح أنهم ينتمون إلى عصابات تنشط في مجال الاتجار في المخدرات استنادا للمصادر ذاتها .
وأضافت المصادر أن فصول الحادث الخطير تتعلق بمسألة تصفية حسابات بين عصابات تنشط في ترويج السموم المخدرة بمدينة طانطان، تم خلاله إطلاق الرصاص الحي من طرف مجهولين على سيارة رباعية الدفع مما أدى إلى انقلابها أمام مقر عمالة طانطان في مشهد شبيه بأفلام الأكشن الأمريكية، يضيف ذات المصدر.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.