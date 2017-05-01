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خطير .. إطلاق الرصاص في سماء طانطان إليكم التفاصيل

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 11:16 خطير .. إطلاق الرصاص في سماء طانطان إليكم التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير .. إطلاق الرصاص في سماء طانطان إليكم التفاصيل
أفادت مصادر محلية أن مدينة طانطان، عاشت مساء أمس السبت,على مشهد تبادل إطلاق الرصاص الحي من طرف مجهولين أمام مقر عمالة المدينة، اتضح أنهم ينتمون إلى عصابات تنشط في مجال الاتجار في المخدرات استنادا

شوف تيفي :

أفادت مصادر محلية أن مدينة طانطان، عاشت مساء أمس السبت,على مشهد تبادل إطلاق الرصاص الحي من طرف مجهولين أمام مقر عمالة المدينة، اتضح أنهم ينتمون إلى عصابات تنشط في مجال الاتجار في المخدرات استنادا للمصادر ذاتها .

وأضافت المصادر أن فصول الحادث الخطير تتعلق بمسألة تصفية حسابات بين عصابات تنشط في ترويج السموم المخدرة بمدينة طانطان، تم خلاله إطلاق الرصاص الحي من طرف مجهولين على سيارة رباعية الدفع مما أدى إلى انقلابها أمام مقر عمالة طانطان في مشهد شبيه بأفلام الأكشن الأمريكية، يضيف ذات المصدر.

 

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الرصاص الحي شوف تيفي مدينة طانطان المخدرات

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