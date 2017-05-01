 فيديو جد صام: شوفو الحكرة والعنصرية: الشرطة البلجيكية سلخات مغربي قدام بناتو ﻿
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فيديو جد صام: شوفو الحكرة والعنصرية: الشرطة البلجيكية سلخات مغربي قدام بناتو

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 10:52 فيديو جد صام: شوفو الحكرة والعنصرية: الشرطة البلجيكية سلخات مغربي قدام بناتو | حوادث و حقوق
فيديو جد صام: شوفو الحكرة والعنصرية: الشرطة البلجيكية سلخات مغربي قدام بناتو
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، يوثق تعنيف الشرطة البلجيكية لمهاجر مغربي بطريقة بشعة أمام بناته اللائي دخلن في حالة هستيرية وهن يصرخ ويطالبن

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، يوثق تعنيف الشرطة البلجيكية لمهاجر مغربي بطريقة بشعة أمام بناته اللائي دخلن في حالة هستيرية وهن يصرخ ويطالبن الشرطة بالتوقف على تعنيف والدهم.

ومباشر ة بعد تداول هذا الفيديو، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث عبر العديد منهم عن غضبه م واستيائهم الشديد من اعتداء الشرطة البلجيكية على مواطن مغربي، موضحين أن هذا الفيديو يؤكد العنصرية التي يعاني منها المغاربة والمسلمون في الدول الغربية.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة، ليؤكدوا على أن مضمون الفيديو، هو رسالة للأشخاص الذين قاموا بتمزيق جوازات سفرهم المغربية، بأن مصيرهم قد يكون مشابها لهذا المغربي في بلاد الغربة التي لا تحتضن أحدا سوى أبنائها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرطة البلجيكية المغربي

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